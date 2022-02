Memmingen: Wenn das Kind schulpflichtig wird

Einschreibung für Schuljahr 2022/2023 steht in Memmingen an. Das müssen Eltern beachten.

21.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das Staatliche Schulamt in der Stadt Memmingen informiert: Die Schuleinschreibung für das kommende Schuljahr findet – den aktuellen Bedingungen angepasst – in der Woche zwischen dem 28. März und 1. April statt.

Die Einschreibung wird von der jeweiligen Sprengelschule vor Ort organisiert. Die Einschreibemodalitäten werden den Erziehungsberechtigten von den Schulleitungen bekannt gegeben. Die Erziehungsberechtigten nehmen laut Mitteilung die Schulanmeldung vor. Dabei sind die nach dem amtlichen Anmeldeblatt erforderlichen Angaben zu machen und unter anderem durch Geburtsschein, Familienstammbuch, Sorgerechtsbeschluss, Impfbescheinigungen zu belegen.

Weiter vorzulegen sind:

Die Bestätigung des Gesundheitsamtes über die Teilnahme am apparativen Seh- und Hörtest

Die Bestätigung des Gesundheitsamtes über die Teilnahme des Kindes an der Früherkennungsuntersuchung U 9 oder die Teilnahme an der schulärztlichen Untersuchung

Alle Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt werden, können schulpflichtig werden.

Empfehlungen werden ausgesprochen

Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungsverfahren an den Schulen ebenso wie alle anderen Kinder. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse im Einschulungsverfahren berät die Schule laut Mitteilung die Erziehungsberechtigten und spricht eine Empfehlung aus. Die Erziehungsberechtigten entscheiden dann, ob ihr Kind bereits zum kommenden Schuljahr 2022/2023 oder erst zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird. Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben möchten, müssen sie dies der Schule im Schuljahr 2021/2022 bis spätestens 11. April schriftlich mitteilen, heißt es. Eine Verlängerung der Frist ist nicht möglich. Geben die Eltern bis 11. April keine Erklärung ab, wird ihr Kind zum kommenden Schuljahr schulpflichtig.

Kinder, die in den Monaten Oktober, November, Dezember geboren wurden, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten eingeschult werden. Der Wunsch der Eltern nach vorzeitiger Einschulung aber werde in besonderem Maße beachtet und geprüft. Die Entscheidung über die Aufnahme in die Schule trifft die Schulleitung, informiert das Schulamt.

Schulfähigkeit bestätigen

Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt werden, ist zusätzliche Voraussetzung für die Aufnahme in die Grundschule, dass in einem schulpsychologischen Gutachten die Schulfähigkeit bestätigt wird. Ein Kind, das am 30. Juni mindestens sechs Jahre alt ist, kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind voraussichtlich erst ein Schuljahr später mit Erfolg am Unterricht der Grundschule teilnehmen kann.

Pflicht zur Schulanmeldung

Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn die Erziehungsberechtigten beabsichtigen, ihr Kind für ein Schuljahr vom Schulbesuch zurückstellen zu lassen. Über die Zurückstellung soll vor Aufnahme des Unterrichts entschieden werden; sie ist jedoch bis 30. November zulässig, wenn sich erst innerhalb dieser Frist herausstellt, dass die Voraussetzungen für eine Zurückstellung gegeben sind.

Es besteht laut Mitteilung des Staatlichen Schulamts in der Stadt Memmingen die sogenannte Sprengelpflicht. Die Kinder müssen an der Grundschule angemeldet werden, in deren Sprengel sie wohnen. Der für die Memminger Schulen geltende Schulsprengel könne bei den Schulen oder beim Schulamt erfragt werden.

