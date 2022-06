Memmingen: Wie hoch wird im Gewerbegebiet gebaut?

Die Stadt Memmingen möchte die Höhen am Standort Nord regeln. Ziele: Flächenverbrauch auf verträgliches Maß beschränken, bessere Klimabedingungen schaffen.

10.06.2022 | Stand: 18:14 Uhr

Das Memminger Gewerbegebiet Nord entwickelt sich positiv. Diese Entwicklung entlang der Europastraße soll entsprechend weiter geplant und vorbereitet werden – unter anderem durch einen Flächennutzungsplan. Die Stadt Memmingen möchte aber noch einen Schritt weiter gehen. Sie ist der Meinung, dass bei den Gewerbestandorten künftig noch stärker in die Höhe gebaut werden muss, um den „Flächenverbrauch auf ein verträgliches Maß zu beschränken“, so Uwe Weißfloch, der Leiter des Stadtplanungsamtes. In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses stellte er nicht nur die Idee für ein Höhenentwicklungskonzept vor, sondern damit verbunden auch einen Vorschlag für eine Grünflächensatzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.