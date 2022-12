Die Stadt Memmingen sucht dringend Wohnungen für Flüchtlinge

Die Stadt Memmingen sucht nach Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Krisengebieten. Im Winter werden voraussichtlich noch mehr Menschen kommen.

06.12.2022 | Stand: 06:35 Uhr

Die Stadt Memmingen sucht dringend nach Wohnungen für geflüchtete Menschen. Denn die Unterkünfte im Stadtgebiet sind weitestgehend ausgelastet. Zwar hat die Kommune nach eigenen Angaben im Laufe des Jahres bereits eine Reihe zusätzlicher Wohnungen für Flüchtlinge angemietet und eingerichtet. Allerdings ist im Winter mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen zu rechnen.

Laut Christoph Köhn, stellvertretender Leiter des städtischen Ausländeramts, sind in diesem Jahr bislang über 1050 Männer, Frauen und Kinder aus der Ukraine und anderen Krisengebieten der Welt nach Memmingen gekommen. Von ihnen wurden der Stadt 475 Personen zur Unterbringung zugewiesen, die anderen haben eine private Wohnung gefunden. 646 aus der Ukraine Geflüchtete halten sich aktuell in Memmingen auf. Von ihnen leben 411 Personen in privaten Wohnungen.

Hausmeister kümmern sich um Wohnungen für Geflüchtete in Memmingen

Um weiteren Personen aus Krisengebieten in nächster Zeit eine Unterkunft anbieten zu können, sucht die Stadt vor allem Objekte, die für mindestens 20 Personen ausgelegt sind. „Bei vielen kleineren Wohnungen wäre der Betreuungs- und Verwaltungsaufwand für die Stadt einfach zu groß“, begründet Köhn die angestrebte Größe der gesuchten Unterkünfte. Denn die Hausmeister der Stadt, die sich um die Wohnungen von Geflüchteten kümmern, könnten täglich nur eine bestimmte Anzahl von Unterkünften anfahren. Daher sei es für die Stadt besser, gleich größere Unterkünfte anzumieten.

Nichtsdestotrotz sind laut Köhn auch kleinere Wohnungen gesucht – und zwar für anerkannte Asylbewerber sowie für Ukrainer. Denn beide Gruppen sind aufgrund ihres rechtlichen Status selbst dafür verantwortlich, sich eine Wohnung zu suchen. Diese Unterkünfte müssen aber privat direkt bei den Wohnungseigentümern angemietet werden. „Die Stadt ist hier aber gerne als Vermittler behilflich“, sagt Köhn und betont zugleich, dass neu ankommende Ukrainer natürlich zunächst von der Stadt eine Unterkunft bekommen und sich nicht gleich selbst eine Wohnung suchen müssen.

Stadt Memmingen stellt Möbel für die Wohnungen

Bei den von der Stadt derzeit vor allem gesuchten Wohnungen für 20 und mehr Personen reicht nach Köhns Erfahrung bereits ein Bad mit Dusche und Toilette aus. Mehr WC-Anlagen seien aber von Vorteil. Die Wohnungen müssten auch nicht möbliert sein. Betten, Stühle, Matratzen und weitere Möbel würden von der Stadt gestellt. Gleiches gelte für fehlende Küchen. „In der Regel besteht das von der Stadt gestellte Mobiliar aus gebrauchten Gegenständen“, sagt Köhn. Neue Möbel würden aber auch angeschafft.

Bei beiden Lösungen achte man aber nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualität. Schließlich sollen die Einrichtungsgegenstände möglichst lange halten. Auch kleinere Reparaturen in den Wohnungen erledigen Mitarbeiter der Stadt. Um größere Dinge, wie etwa eine kaputte Heizung, müsse sich der Vermieter aber wie bei jedem anderen Mietverhältnis selbst kümmern. Dennoch seien Mitarbeiter des Ausländeramts und städtische Hausmeister regelmäßig als Ansprechpartner für die Mieter vor Ort. Die Miete für diese Wohnungen übernimmt die Kommune.

Wie Köhn weiter berichtet, hat die Stadt Memmingen ihre vorgegebene Quote bei der Aufnahme von Ukrainern bereits um 27 Prozent übererfüllt. Auch bei Asylbewerbern aus anderen Ländern sei die Quote bereits überschritten. Das heißt: die Stadt kann sich bei Anfragen der Regierung von Schwaben auf die Quote beziehen und sagen, dass sie keine neuen Geflüchteten mehr aufnehmen kann. Dennoch müsse die Stadt aber weitere Flüchtlinge aufnehmen, wenn sich die Lage entsprechend verschlechtere. Dann müssten unter Umständen auch wieder Turnhallen in Unterkünfte verwandelt werden.

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich unter 08331/850-329 zu melden oder per Mail: auslaenderamt@memmingen.de

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.