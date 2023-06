Zwei Männer prügeln sich mit Angestellten eines Dönerladens in Memmingen

Ein 33-Jähriger und sein Freund haben sich am Donnerstag mit den Angstellten eines Memminger Dönerladens geprügelt. Der ursprüngliche Grund war eine Dönerbox.

02.06.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Ein 33-Jähriger hat am Donnerstag in einem Dönerladen in Memmingen das Personal beledigt und prügelte sich daraufhin mit zwei Angestellten. Nach Angaben der Polizei war der Grund für den Streit, dass der Gast sich über seine Dönerbox beschwerte.

Die Polizisten nahmen den 33-Jährigen in Gewahrsam

Die Lage eskalierte und der 33-Jährige sowie ein Freund von ihm prügelten sich mit zwei Angestellten des Dönerladens. Herbeigerufene Polizeibeamte beruhigten beide Seiten. Den 33-Jährigen nahmen sie aufgrund aggressiven Verhaltens und dem Einfluss von Alkohol in Gewahrsam.

Selbst auf der Dienststelle der Polizei Memmingen beruhigte sich der Mann nicht

Auf der Dienststelle beschädigte er im Laufe der Nacht noch das Schloss der Zellentür. Seine Entlassung wurde daher nach hinten verschoben. Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen mehrerer Delikte. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung.

Lesen Sie auch: Streit um Parkplatz: Männer prügeln ihren Nachbarn in Memmingerberg krankenhausreif