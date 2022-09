Memmingens neues Tourist-Info-Mobil kommt gut an

In diesem Sommer ist erstmals „TIMO“ in der Stadt unterwegs. Überall wo das bunte Gefährt halt macht, werden seine Begleiterinnen mit Fragen gelöchert.

02.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Kaum steht „TIMO“ am Bahnhof, wird er auch schon bestürmt mit Fragen. Besser gesagt: seine jungen Begleiterinnen. Timo selbst könnte nämlich gar nicht antworten – höchstens passende Flyer „ausspucken“. Denn Timo ist das neue Tourist-Info-Mobil der Stadt Memmingen, das heuer erstmals sechs Sommerwochen lang mit drei verschiedenen Teams in der Stadt unterwegs ist.

An diesem Tag sind die beiden Ferienjobberinnen Laura Voigtsberger und Lina Schönhals, beide 16 Jahre alt und Schülerinnen des Vöhlin-Gymnasiums, mit dem auffälligen Lastenrad auf Tour. Begleitet werden sie von Ronja Lipplt (20), Auszubildende zur Tourismus-Kauffrau in der Tourist Information. Die drei kommen gerade mit Timo vom Wohnmobilstellplatz im Stadtpark Neue Welt – ein eher anstrengender Weg, denn das Spezialrad auf drei Rädern, das mit einer großen, geschlossenen Box voller Infomaterial, Sonnenschirm und einem als Memmingen-Silhouette gestalteten Prospektständer ausgestattet ist, hat keinen E-Antrieb. Und ist deshalb schwer in Bewegung zu bringen. Aber meistens wird das Info-Mobil sowieso durch die Fußgängerzone von einem Standplatz zum nächsten geschoben. Marktplatz, Weinmarkt und Bahnhofsvorplatz sind seine „Lieblingsplätze“.

Ansturm auf die Infobörse im Freien

Laura und Lina haben freie Hand, wo sie das temporäre Timo-Quartier aufschlagen – aber sie wissen schon nach ein paar Tagen genau, wo ihre Infobörse im Freien am besten funktioniert. Zum Beispiel am Bahnhof gegen 13 Uhr, wenn kurz nacheinander mehrere Fernzüge Fahrgäste ausspucken. Da kann es dann sein, dass sie gleich eine ganze Menschentraube umringt und fragt, was Memmingen an Attraktionen zu bieten hat. Manche wollen auch nur die Uhrzeit wissen, wo Schließfächer sind oder wann die Busse zum Allgäu Airport fahren. An diesem Tag, an dem noch das 9-Euro-Ticket gilt, steigen einige Tagestouristen aus, die froh sind, dass sie auf dem Weg in die unbekannte Stadt so freundliche Unterstützung samt dem passenden Stadtplan bekommen. Wie etwa ein älteres Ehepaar aus Reutlingen, das spontan beschlossen hatte, Memmingen anzusteuern. „Wir haben bis Fünfe Zeit, was können wir da machen?“, fragen sie in schönstem Schwäbisch.

Zug verpasst: Ab in die Mewo-Kunsthalle

„Manche haben auch den Zug verpasst und nur eine Stunde Zeit“, erzählt Lina. „Die schicken wir dann gleich nach nebenan in die Mewo-Kunsthalle, das ist perfekt, weil der Eintritt frei ist und die Ausstellung mit dem Wal zieht immer.“ Flyer der Kunsthalle und der Memminger Museen hat Timo ohnehin immer an Bord. Die nehmen zum Beispiel auch Einheimische mit, die dabei manchmal zugeben, dass auch sie Sehenswürdigkeiten wie den Kreuzherrnsaal nicht von innen kennen.

Es ist beeindruckend, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen „ihre“ Stadt erklären. Und dabei offensichtlich eine Menge Spaß haben. „Es ist richtig cool, mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen und außerdem schauen jeden Tag Freunde und Bekannte vorbei“, sagt Laura. Als Vorbereitung hätten sie ein Handout mit allen Flyern und vielen Infos bekommen. „Wir machen beide bei Wallenstein mit, schon von da her kennen wir die Stadtgeschichte ganz gut.“ Auch vom Heimatunterricht in der Grundschule sei einiges hängen geblieben. „Der Rest ist learning by doing“, ergänzt Ronja.

Und zu tun gibt es jede Menge an diesem sonnigen Tag, an dem Timo dann auch auf dem Weinmarkt einige Aufmerksamkeit erregt. Einen bunten Prospekt nach dem anderen, Stadtpläne, Memmingen-Malbücher oder Radtouren-Flyer verteilen Lina und Laura. Viele Passanten schmunzeln im Vorbeigehen über diese „nette Idee“, wenn sie das bunte Gefährt stehen sehen. Währenddessen hören sich die drei Memmingen-Spezialistinnen geduldig jede Frage an – und oft auch ganze Geschichten, warum jemand hier ist, was er oder sie schon erlebt hat und wo es noch hingehen soll. „Das Schöne ist, dass man dabei viel mehr Zeit für die Menschen hat als in der Tourist Info“, sagt Ronja. Und dass oft auch Jüngere kämen, die normalerweise alles googeln und nun feststellen, dass es doch ganz schön ist, Infos im persönlichen Gespräch zu bekommen.

Wo gibt es die beste Currywurst?

So wie Marcel Abplanalp und Annegret Neuenschwander aus Winterthur in der Schweiz, die Timo schon morgens auf dem Wohnmobilstellplatz begegnet sind. Sie bereisen das Allgäu „im Uhrzeigersinn“ und finden das Tourist-Info-Mobil eine „super Idee“. Abplanalp macht selbst Nachtwächter-Führungen durch Winterthur, er will vorschlagen, dass auch dort so ein Gefährt angeschafft wird. Nun hat er nur noch eine Frage: „Wo gibt es die beste Currywurst?“ Da hat Laura sofort einen Tipp. Denn: „Es gibt nichts, wo wir nicht weiterhelfen können, oder zumindest an jemanden verweisen, der helfen kann“, sagt sie.