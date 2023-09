Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ist Vater geworden

Jan Rothenbacher und seine Frau Ariana freuen sich über die Geburt von Moritz Paul. Das Paar hat bereits zwei Buben im Alter von fünf und drei Jahren.

30.08.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Kind Nummer drei bei Familie Rothenbacher ist da: Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und seine Frau Ariana sind seit Freitag glückliche Eltern des kleinen Moritz Paul. Er kam am 25. August mittags um 12.39 Uhr auf die Welt, wog 4410 Gramm und war 55 Zentimeter groß.

„Mutter und Kind geht es sehr gut“, gibt der Oberbürgermeister Auskunft. Der kleine Moritz ist allerdings noch kein Memminger: Er kam am aktuellen Wohnsitz der Familie Rothenbacher in Balzheim zur Welt, und zwar als Hausgeburt, wie der Memminger Rathauschef verrät. Der Umzug nach Memmingen stehe aber für das erste Halbjahr 2024 an, sagt er. Die Familie hat ein Haus im Westen der Stadt gefunden, das jetzt noch saniert werden muss. Dann werden auch Moritz’ Brüder, der fünfjährige Samuel Marc und der dreijährige Caspar Felix kleine Memminger. In Elternzeit geht der Oberbürgermeister nun zwar nicht, er nimmt aber zwei Wochen Urlaub bis zum Ende der Sommerferien, um ganz für die Familie da zu sein.