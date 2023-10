Für Autofahrer gibt es in der Memminger Altstadt in Zukunft andere Regeln

In Memmingen wird der Weinmarkt ab 2025 für Autos gesperrt. Damit dann nicht einzelne Straßen in der Altstadt überlastet werden, wird der Verkehr neu geordnet.

18.10.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Mit der Sperrung und Umgestaltung des Weinmarkts bis 2025 kam im Memminger Stadtrat jüngst eine weitere Frage auf den Tisch: Wie soll künftig die Verkehrsführung in der Altstadt aussehen? Das Konzept für eine Neuordnung, das mit 21 zu 15 Stimmen angenommen wurde, nimmt insbesondere die Situation im Bereich Schrannenplatz und Klösterle in den Fokus, wo sich bereits jetzt eine deutliche Mehrbelastung bemerkbar macht.

Das ändert sich bei der Verkehrsführung in der Altstadt

Derzeit ist der Weinmarkt noch als unechte Einbahnstraße in Richtung Osten nach Westen befahrbar. Die West-Ost-Verbindung läuft dagegen laut Tiefbauamtsleiter Urs Keil nun über den Schrannenplatz. Beim Klösterle ist Keil zufolge mit etwa 2500 Fahrzeugen pro Tag das Vierfache an Belastung festzustellen. Er erläuterte als favorisierte Variante der Verkehrsführung eine, die bei der Sperrung des Weinmarkts bis 2025 negative Auswirkungen für diese Bereiche verhindern soll.

Dazu gehören folgende Kernpunkte: Von Westen her sollen Autofahrer durch das Westertor und das Lindauer Tor in die Altstadt kommen. Das Konzept sieht dafür vor, die bisherige Fahrtrichtung der Lindauer Straße als Einbahnstraße umzudrehen. Dieser Schritt ist auch für die Einbahnstraße im Klösterle geplant, um die Situation dort zu verbessern.

Autos dürfen nur noch bis zum Parkhaus Neue Schranne fahren

Die Durchfahrt von Westen nach Osten soll über Lindauer Tor und Schrannenplatz ermöglicht werden. Zugleich darf der Verkehr, der in Gegenrichtung vom Bahnhof her kommt – also von Ost nach West unterwegs ist – nicht mehr über den Platz fließen. Die Autofahrer aus dieser Richtung gelangen dann nur noch bis zum Parkhaus Neue Schranne. Die Weiterfahrt ab der Hirschgasse bis zur Kempter Straße ist nicht mehr erlaubt. Zielsetzung des Konzepts ist es nach Angaben des Tiefbauamtsleiters, die Erreichbarkeit der südwestlichen Altstadt nach der Vollsperrung des Weinmarkts zu gewährleisten und dabei eine übermäßige Belastung einzelner Straßen zu verhindern.

Verkehrskonzept stößt im Memminger Stadtrat auf Kritik

Der Antrag von CSU/FDP gegen die Sperrung des Weinmarkts richtete sich in einem Teil auch gegen die Pläne für die geänderte Verkehrsführung, da diese für die Innenstadt ungeeignet seien und beispielsweise noch wichtige Voraussetzungen nicht geschaffen sein, um den Anteil des Radverkehrs als Alternative zum Auto zu erhöhen. Als Kritikpunkte und Befürchtungen werden außerdem etwa eine entstehende Überlastung des Hindenburgrings, problematischer Verkehrsfluss zwischen Bodenseestraße und Lindauer Tor, fehlende Wendemöglichkeiten für Parksuchverkehr in der Lindentorstraße und eine Zunahme der Verkehrsdichte auf der Bodenseestraße angeführt. Keil nahm hierzu Stellung und erläuterte im Einzelnen, warum diese Punkte aus Sicht der Verwaltung unbegründet seien. Der Antrag der CSU/FDP wurde abgelehnt – stattdessen stimmte der Stadtrat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu.