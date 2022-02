Memminger bangen um Freunde in ihrer Partnerstadt Tschernihiw

Koordinator von Bildungspartnerschaft sagt: „Wenn es darauf ankommt, wird jeder zur Waffe greifen“. Stadt Memmingen richtet Spendenkonto für Tschernihiw ein.

25.02.2022 | Stand: 17:14 Uhr

Wie geht es den Menschen in Memmingens Partnerstadt Tschernihiw am Tag Zwei nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine? „Heute morgen habe ich die letzte Nachricht bekommen, momentan ist Funkstille“, erzählt Christian Wexel am Freitagmittag. Er hat als Koordinator der Bildungspartnerschaft zu einer Berufsschule seit etwa 30 Jahren Kontakte in die ukrainische Großstadt. Diese Nachricht machte ihn sehr betroffen. Denn sie besagte, dass die Bevölkerung aufgefordert worden ist, sich in Schutzräume zu begeben, weil ein Angriff bevorstehe.

In Verbindung per WhatsApp

„Unsere Freunde leben alle in Angst“, berichtet Wexel, der per Whatsapp in Verbindung unter anderem mit einer Übersetzerin und dem dortigen Berufsschulleiter ist. Der habe ihm bereits signalisiert, dass er, wenn es darauf ankommt, sein Land verteidigen wird. „Wenn es zu einem Partisanenkrieg Mann gegen Mann kommt, wird wohl jeder Ukrainer zur Waffe greifen“, ist Wexel sicher. Denn alle, die er kennengelernt habe, hätten einen großen Nationalstolz.

Auch Beate Maier-Graf, ebenfalls Koordinatorin dieser Bildungspartnerschaft, berichtet davon, dass sich Tschernihiws Bürger darauf einstellen, selbst zur Waffe zu greifen. Wie sich die Situation zuspitzt, zeigt auch eine Nachricht der Übersetzerin: Sie hat ein Foto geschickt, wie sie in einem Laden um Lebensmittel ansteht. Als sie nach einer Stunde drankam, war Brot bereits ausverkauft.

"Ein Gefühl wie bei 9/11"

„Ich habe ein Gefühl wie bei 9/11 – nur noch schlimmer, weil ich persönliche Kontakte in die Ukraine habe“, beschreibt Wexel die aktuelle Situation, in der er nichts tun kann, außer die Nachrichten zu verfolgen. Erst im Oktober war er mit einer Delegation in Tschernihiw, um in der Berufsschule einen Elektro-Fachraum zu eröffnen. Aufgebaut werden sollte ein duales Berufsbildungssystem nach deutschem Vorbild. Im Mai sollte der Gegenbesuch hier eintreffen. Nun macht er sich Gedanken, ob die Bildungspartnerschaft überhaupt weitergehen kann. Und vor allem Sorgen um seine Freunde in der Ukraine.

Spendenkonto "Memmingen hilft"

Die Stadt Memmingen hat ein Spendenkonto für die Partnerstadt Tschernihiv eingerichtet. Das Konto „Memmingen hilft“ bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee hat die Nummer DE 88 7315 0000 0010 5447 24.

Lesen Sie auch