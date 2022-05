Memminger Basketballer freuen sich über Klassenerhalt

Der TV Memmingen gewinnt gegen den TSV Gersthofen mit 74:55. Für die Memminger geht dadurch eine „schwierige Saison mit einem versöhnlichen Sieg“ zu Ende.

17.05.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Der Klassenerhalt ist unter Dach und Fach: Die Bezirksoberliga-Basketballer des TV Memmingen (TVM) haben genau zum richtigen Zeitpunkt ihr bestes Spiel der Saison abgeliefert. Durch den 74:55-Heimerfolg gegen den TSV Gersthofen sicherten sie sich den Verbleib in der Liga. Durch den wichtigen Sieg im letzten Saisonspiel beendet Memmingen die Spielzeit auf Tabellenplatz neun, vor Gersthofen sowie Etting-Ingolstadt und Sonthofen, die ihr Team während der Saison zurückgezogen haben.

Dieses Mal verschliefen die von „Jaro“ Hanzalek trainierten Memminger Basketballer den Start nicht. Im wichtigen und entscheidenden letzten Heimspiel der Saison um den Klassenerhalt waren die Spieler aus der Maustadt von der ersten Minute an voll da.

Josua Schnug versenkt vier Drei-Punkte-Würfe für Memmingen

Gersthofen hatte sich ebenfalls viel vorgenommen und sich dementsprechend vorbereitet. Mit harter Verteidigung gegen Mahmoud Asfirh und Jakob Prinz zu Beginn des Spiels versuchten sie, den Memmingern gleich den Schneid abzukaufen. Dabei vergaßen sie aber den grandios aufspielenden Josua Schnug, der gleich im ersten Viertel alle vier Drei-Punkte-Würfe im Netz versenkte.

Daraufhin musste Gersthofen die Verteidigung umstellen, was wiederum mehr Platz für alle anderen Spieler schuf. Trotzdem blieb der Gast im Spiel – und nach zehn Minuten hieß es vor einer laut TVM tollen Kulisse 14:12. Die Memminger blieben in diesem von beiden Seiten hart, aber fair geführten Spiel immer in Führung.

Jakob Prinz führte klug Regie, Josua Schnug sorgte für die wichtigen Punkte und Mahmoud Asfirh rief genau zum richtigen Zeitpunkt sein bestes Saisonspiel ab. Jederzeit überlegt und routiniert sorgte er für starke Punkte unter dem Korb und konnte durch seine körperliche Präsenz auch zahlreiche Rebounds einsammeln.

Drei Memminger sorgen für Entlastung unter dem Korb

Marvin Müller, Andreas Araban und Christoph Lang sorgten für Entlastung unter dem Korb und eine starke Verteidigung. Die Spielmacher „Benni“ Salcin, Luam Araya, Urs Dietenberger und Robin Becker sorgten für die Verteilung der Bälle rund um die Zone und setzten die Teamkollegen gut in Szene.

Eine sehr konzentrierte Vorstellung sorgte für eine 36:30 Führung in der Halbzeit.

Im dritten Viertel versuchten die „Generals“ aus Gersthofen nochmals alles, um sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen und verringerten vor den letzten zehn Minuten den Rückstand auf 48:51. Dann aber zeigten die Maustädter nach Angaben des TVM „unter dem Jubel der Fans ein grandioses letztes Viertel“ und gewannen dieses mit 23:7 und damit das Spiel mit 74:55.

Alle Spieler wurden eingesetzt, und jeder Einzelne trug mit Engagement und Teamgeist zu diesem Erfolg bei. „Jaro“ Hanzalek, so der TVM, konnte zu recht stolz auf seine Jungs sein.

Für die Memminger ging eine „schwierige Saison mit einem versöhnlichen Sieg“ zu Ende, den Team, Trainer, Fans und Verantwortliche an diesem Abend noch gemeinsam gebührend feierten.

Wer für den TV Memmingen spielte und punktete

Für den TV Memmingen waren gegen den TSV Gersthofen siegreich: Andreas Araban (4 Punkte), Luam Araya (3), Mahmoud Asfirh (19), Robin Becker, Urs Dietenberger (2), Christoph Lang (2), Marvin Müller (2), Jakob Prinz (7), Benjamin Salcin (3) und Josua Schnug (32).