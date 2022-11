Wenn Emilie Spitz vorliest, sind alle Kinder brav

Emilie Spitz schlüpft heuer zum zweiten Mal in die Rolle des Memminger Christkinds. Was ihr an dieser Aufgabe beosnders gut gefällt.

23.11.2022 | Stand: 18:12 Uhr

Als wir mit dem Memminger Christkind telefonieren, lernt es gerade für seinen ersten großen Auftritt in diesem Jahr: die Eröffnung des Christkindlesmarktes am Freitag, 25. November, in Memmingens guter Stube. Da wird Emilie Spitz, die das Christkind spielt, nämlich auf dem Balkon der Großzunft ein Gedicht vortragen, hoch oben über dem adventlichen Lichterglanz. Auf dem Marktplatz fährt das Christkind, begleitet von Oberbürgermeister Manfred Schilder, etwa um 17.30 Uhr in einer Pferdekutsche vor. Auch Sternenkinder und himmlische Bläser, nämlich die Turmbläser von St. Martin, sind dabei.

Das Christkind fährt mit Oberbürgermeister Manfred Schilder in der Kutsche zur Eröffnung des Memminger Christkindlesmarktes. Bild: Uew Hirt (Archivbild)

Aufgeregt ist Emilie Spitz aber nicht vor ihrem Einsatz als Himmelsbotin. Schließlich hat sie in dieser Rolle schon vor drei Jahren – im Vor-Coronajahr 2019 – Erfahrungen gesammelt. Und die waren so schön, dass sie gleich wieder ja gesagt hat, als die Organisatoren des Christkindlesmarktes angefragt haben, ob sie noch einmal in das weiß-goldene Christkindlesgewand schlüpfen möchte.

Leuchtende Kinderaugen

Was ihr daran so gefallen hat? „Die leuchtenden Augen der Kinder, wenn sie mich gesehen haben“, schwärmt die 20-jährige Memmingerin, die im richtigen Leben im Jobcenter der Stadt Memmingen arbeitet. Den Kindern eine Freude zu machen, ist ihre größte Motivation, sich nun an jedem Adventssamstag in die Memminger Himmelsstube auf dem Christkindlesmarkt zu setzen und weihnachtliche Geschichten vorzulesen. Fürs Aussuchen ist sie dabei selbst zuständig, ebenso wie für das Gedicht zur Eröffnung. „Wo liegt Bethlehem“ von Elke Bräunling hat sie heuer dafür gewählt.

Eine halbe Stunde Vorlesezeit war vor drei Jahren an den Samstag jeweils eingeplant. Anderthalb Stunden sind dann meist daraus geworden, weil immer wieder andere Mädchen und Buben ins beheizte Zelt geschlüpft sind, um Emilie andächtig zu lauschen und dem Christkind einmal ganz nah zu sein. „Sie waren alle ganz brav“, erinnert sich Emilie. Damit es niemandem langweilig wurde, hatte sie auch ein Rätselbuch dabei, mit dem sie die größeren Kinder beschäftigen konnte.

2019 – es war der letzte reguläre Christkindlesmarkt vor den Corona-Beschränkungen – habe es fürchterlich geregnet bei der Eröffnung, erzählt Emilie Spitz. Besseres Wetter steht deshalb auf ihrem Wunschzettel für dieses Jahr.

Alle freuen sich mit dem Christkind

Aber den Spaß an ihrer besonderen Aufgabe würden ihr auch Regen- oder Schneeschauer nicht verderben. Denn auch das weiß sie noch genau: „Man wird sehr oft darauf angesprochen, wenn man das Christkind spielen darf, und jeder freut sich mit einem.“ Und Emilie Spitz ist schon jetzt stolz darauf, dass sie später einmal zu ihren Kindern und Enkeln sagen kann: „Ich war das Memminger Christkind.“

