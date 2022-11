Memminger Christkindlesmarkt eröffnet pünktlich zum ersten Advent

Festlich geschmückte Buden stehen auf dem Memminger Marktplatz. Was große und kleine Besucher dort in den Wochen bis Weihnachten erwartet.

21.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Seit heute wird der Christkindlesmarkt in Memmingens guter Stube aufgebaut. Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen soll er wieder in vollem adventlichen Glanz erstrahlen. Los geht es am Freitag, 25. November, um 16 Uhr. Etwa um 17.30 Uhr fahren dann Oberbürgermeister Manfred Schilder und das Memminger Christkind Emilie Spitz in einer Pferdekutsche vor, begleitet von einer Schar Sternenkinder und den Memminger Turmbläsern.

Organisiert hat den Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz wieder Franz Vetter, Bezirksvorsitzender der hiesigen Marktkaufleute und Schausteller, zusammen mit der Stadt Memmingen. Etwa 25 Standbetreiber sind diesmal dabei, die kulinarische Spezialitäten – natürlich auch Glühwein und Punsch – sowie die eine oder andere Geschenkidee für den Gabentisch anbieten.

"Corona hat viel kaputt gemacht"

„Ich bin froh, dass ich genügend Leute zusammengebracht habe“, erzählt Vetter von den Vorbereitungen. „Da hat Corona viel kaputt gemacht.“ Es sei schwer, an die Zeit davor anzuknüpfen, einige Marktkaufleute seien inzwischen abgesprungen. Doch es sei ihm gelungen, andere mit ihrem Stand für die drei Wochen auf dem Marktplatz zu gewinnen.

Schwierigkeiten gab es heuer auch mit der beliebten Krippe samt lebenden Schafen auf dem Christkindlesmarkt. Die Schafe werden da sein, verspricht Vetter, der Stall mit Maria, Josef und dem Jesuskind wohl aber nicht. Der Mann, bei dem er die große Krippe seit vielen Jahren ausgeliehen hat, habe kurzfristig abgesagt. „Der hat mich ganz schön in die Zwickmühle gebracht“, bedauert Vetter. „Wo soll ich jetzt so etwas auf die Schnelle herbringen?“

Christkind besucht Memminger Himmelsstube

Freuen dürfen sich die kleinen und großen Besucher und Besucherinnen aber auf ein leibhaftiges Christkind, das in seinem goldglitzernden Gewand erscheint. Und zwar nicht nur zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes: An jedem Adventssamstag schwebt es jeweils um 15 Uhr in der Memminger Himmelsstube ein, einem beheizten Zelt auf dem Marktplatz. Dort liest Emilie den Kindern etwas vor. An allen anderen Tagen erzählen Mitarbeitende der Memminger Kirchengemeinden von 17 bis 17.35 Uhr den Mädchen und Buben adventliche Geschichten. Für die Unterhaltung draußen sorgen wie gewohnt auf einer kleinen Bühne vor dem Steuerhaus Gesangs- und Bläsergruppen aus Memmingen und Umgebung.

Auch der Nikolaus wird immer wieder mal seine Runden drehen und Kleinigkeiten verteilen.

Frisches Tannengrün als Schmuck

Doch erst einmal wird auf dem Marktplatz rund um den großen Memminger Christbaum geklopft und gehämmert, damit rechtzeitig zum ersten Advent alles fertig ist. Die Standbetreiber bauen ihre Buden auf, dekorieren sie weihnachtlich mit frischem Tannengrün und sorgen für die passende stimmungsvolle Beleuchtung. Letztere ist natürlich aus LEDs und damit energiesparend gestaltet.

Fragt man Vetter, was er selbst am Memminger Christkindlesmarkt besonders mag, überlegt er nicht lange: „Die wunderschöne Atmosphäre auf dem Marktplatz ist einzigartig“, schwärmt er. Die historischen Häuser mit ihren schönen Giebeln und in verschiedenen Farben seien die perfekte Kulisse in dieser heimeligen Zeit.

Der Memminger Christkindlesmarkt in Kürze:

Eröffnung: Am Freitag, 25. November, fährt das Christkind Emilie Spitz gegen 17.30 Uhr mit Oberbürgermeister Manfred Schilder in einer Pferdekutsche vor, begleitet von Sternenkindern und den Memminger Turmbläsern. Der Markt öffnet um 16 Uhr. Öffnungszeiten: Geöffnet hat der Christkindlesmarkt vom 25. November bis 18. Dezember, jeweils Montag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr. Himmelsstube: Das Christkind liest Kindern in der Himmelsstube auf dem Christkindlesmarkt jeweils samstags um 15 Uhr vor. Die Kirchengemeinden erzählen täglich von 17 von 17.35 Uhr adventliche Geschichten. Nikolaus: Der Nikolaus verteilt an den Wochenenden kleine Geschenke. Unterhaltung: Für Unterhaltung sorgen während des Christkindlesmarktes Gesangs- und Bläsergruppen. Kostenloser Busverkehr: An den vier Adventssamstagen 26. November, 3., 10. und 17. Dezember bietet die Stadt Memmingen einen kostenlosen Stadtverkehr im gesamten Stadtgebiet mit den Stadtteilen an. Die Fahrten in allen Stadt- und Regionalbussen sind dann frei. Wichtig: Ein Park+Ride-Verkehr von den Gewerbegebieten wird nicht mehr angeboten.

Lesen Sie auch: Endlich wieder Weihnachtsmärkte im Allgäu: Wann finden die Veranstaltungen 2023 statt? Termine im Überblick.