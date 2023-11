Memminger Darmkrebs-Experte: „Haben selbst Patienten mit Metastasen geheilt“

Der Leiter des Darmkrebszentrums am Klinikum klärt über Therapiemöglichkeiten auf. Bei den Gesundheitstagen am 11. November steht er für Gespräche bereit.

10.11.2023 | Stand: 14:35 Uhr

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Allerdings sei die Diagnose längst kein Todesurteil mehr, betont Professor Dr. Carsten N. Gutt. Der Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie sowie Leiter des zertifizierten Darmkrebszentrums am Klinikum Memmingen sprach anlässlich des Magen-Darm-Tages über moderne Therapiemethoden.

Pro Jahr erkranken etwa 70.000 Menschen an Darmkrebs

Rund sechs Prozent der Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs. Das sind circa 70.000 Menschen jährlich, sagte der Arzt. Doch heutzutage seien Therapien hochwirksam und viel schonender als früher. „Frühe Vorstufen von Krebs, der meist durch entartete Polypen im Darm entsteht, lassen sich bei einer Darmspiegelung diagnostizieren und entfernen.“ Diese Untersuchung wird für Männer ab dem 50. Lebensjahr und für Frauen ab dem 55. Lebensjahr empfohlen.

Sollten bereits Tumore entstanden sein, könnten sie in frühen Stadien ebenfalls bei einer Darmspiegelung entfernt werden. „Dadurch kann eine Operation unter Vollnarkose manchmal verhindert werden, was vor allem für ältere Patienten mit multiplen Vorerkrankungen ein relevanter Aspekt ist“, erklärt Gutt.

Chefarzt am Klinikum spricht über Operationen und Chemotherapie

Und wenn ein Tumor bereits weiter fortgeschritten ist? „In unserer interdisziplinären Tumorkonferenz definieren wir für jeden Patienten die bestmögliche Therapie. Kommt es zu einer Operation – möglicherweise in Verbindung mit einer Strahlen- oder Chemotherapie –, entfernen wir nicht nur den Tumor selbst, sondern auch den angrenzenden Darmanteil mit entsprechendem Sicherheitsabstand sowie das dazugehörige Lymphabflussgebiet“, sagt der Chefarzt.

„Unser pathologisches Institut liefert schon während der Operation erste Ergebnisse über die Ausbreitung des Tumors, sodass wir absolut zielgerichtet operieren können.“

Sitzt der Tumor in der Nähe des Schließmuskels, könne es vorkommen, dass ein künstlicher Darmausgang angelegt werden muss. „Allerdings kann dieses sogenannte Stoma nach Ausheilung des Darmes meistens wieder zurückgelegt werden“, sagt Gutt.

Das Darmkrebszentrum am Klinikum Memmingen wurde vor 15 Jahren als erstes Zentrum in ganz Schwaben von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert und seitdem kontinuierlich rezertifiziert. So werde garantiert, dass alle Operateure über die notwendige Erfahrung verfügen.

"Selbst Patienten in späten Stadien haben wir in Memmingen schon geheilt"

„Selbst Patienten in späten Krebsstadien mit Metastasen in Leber und Lunge haben wir hier am Klinikum Memmingen schon geheilt“, sagte Chefarzt Gutt.

Bei den Memminger Gesundheitstagen kann man unter dem Titel „Meet the Experts“ am Samstag, 11. November, von 15 bis 17 Uhr, im kleinen Saal der Memminger Stadthalle mit den Spezialisten des Darmkrebszentrums persönlich ins Gespräch kommen.