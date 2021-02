Memminger demonstrieren mit Fackeln gegen Corona-Maßnahmen

Auf einem Protestzug und einer Kundgebung demonstrieren zeitweise bis zu 120 Menschen in der Innenstadt. Was die Teilnehmer und Organisatoren antreibt.

02.02.2021 | Stand: 21:55 Uhr

„Wir sind keine Corona-Leugner“ – das betonen Teilnehmer eines Fackelzugs am Montagabend in Memmingen immer wieder. Dass es das Virus gebe, das wüssten sie alle. „Aber die Mittel, die dagegen eingesetzt werden, dürfen nicht schädlicher sein als die Krankheit selbst“, erklärt eine Teilnehmerin. Die Frau trägt eine Stoffmaske mit dem Memminger Stadtwappen darauf, daneben steht „Stadt der Freiheitsrechte“. Eben die aktuellen Einschränkung der Freiheit seien es, die sie auf die Straße trieben. „Wir könnten das für zwei bis drei Wochen machen, aber nicht für Monate.“ Die Frau spricht von psychischem Druck und von alten Menschen, die zuhause und in Heimen vereinsamten.