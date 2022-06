Memminger demonstrieren mit Trillerpfeifen gegen geplante Feneberg-Schließung

Bürgerinnen und Bürger in Memmingen gehen gegen die Schließung der Feneberg-Filiale auf die Straße. Die Stadt und Verdi appellieren an das Unternehmen.

15.06.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Es wird geklatscht, lautstark kommen Trillerpfeifen zum Einsatz: Auf dem Memminger Machnigplatz findet am Mittwochmittag eine Kundgebung gegen die geplante Schließung der Feneberg-Filiale statt. Organisiert wird die Demonstration vom Verein „Bürger für Bürger – lebendiger Westen“.

Feneberg-Schließung in Memmingen: Verein möchte für die Bürger Flagge zeigen

Wolfgang Decker, der Vorsitzende des Vereins, bezieht gleich zu Beginn eine klare Position: „Vom Prinzip her ist es die Philosophie des Vereins, dass wir uns für die Belange der Bewohner im Memminger Westen einsetzen“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Im vergangenen Jahr sei man gemeinsam für den Erhalt der Sparkassen-Filiale auf die Straße gegangen, jetzt wolle man den Unmut zur Feneberg-Filial-Schließung kundtun.

Die Chancen, dass das Ruder noch herumgerissen wird und die Filiale erhalten bleibt, sieht Decker als „minimal“ an: „Aber wir wollen Flagge zeigen.“

Wolfgang Decker Bild: Maike Scholz

Es schmerze nicht nur der Verlust des Nahversorgers zum 16. Juli, sondern auch der damit verbundene Wegfall der Poststelle. „Wir Bürger appellieren noch einmal an die Feneberg-Geschäftsleitung, die Entscheidung zu überdenken. Als Nahversorger trägt sie doch eine hohe sozialpolitische Verantwortung“, so Decker. Vielleicht gebe es ja doch noch eine Lösung – vor dem Ende.

Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger spricht für die Stadt Memmingen

Einen Appell schickt auch Dr. Hans-Martin Steiger, der Dritte Bürgermeister, an Feneberg. „Dass Sie so zahlreich gekommen sind, das zeigt, dass Sie Stellung beziehen wollen – zur Entscheidung, die uns alle sehr traurig macht“, richtet er sich an die Teilnehmer der Kundgebung.

Lesen Sie auch

Protest Kundgebung am Mittwoch gegen Schließung der Feneberg-Filiale in Memmingen geplant

Die Entscheidung zur Filial-Schließung sei „wie ein Schlag in die Magengrube“ gewesen. Seit nunmehr 50 Jahren gehöre Feneberg zum Machnigplatz. „Die Stadt Memmingen bedauert die Entscheidung außerordentlich“, sagt Steiger und ergänzt: „Die Menschen wollen ihren Feneberg behalten.“

Dr. Hans-Martin Steiger Bild: Maike Scholz

Steiger greift auch noch einmal den offenen Brief von Oberbürgermeister Manfred Schilder an das Unternehmen auf (wir berichteten). Der Standort sei von enormer Bedeutung. Die Gebäudeeigentümerin – die Memminger Wohnungsbau eG – hat laut Steiger auch ein Entgegenkommen versichert, falls die Filiale erhalten bleibt.

Der Wegfall des Einkaufsorts sei ein schmerzlicher Verlust. „In einer Zeit, in der wir über Mobilität sprechen, spielt eine fußläufige Nahversorgung eine wichtige Rolle.“ Beim Machnigplatz gehe es aber um mehr: Die Filiale sei ein Anker, trage zur Qualität des Quartiersplatzes bei, der beim Projekt „Soziale Stadt West“ enorm aufgewertet worden sei.

Die Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertritt Manuela Karn, die stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführerin.

Manuela Karn Bild: Maike Scholz

„Eine Schließung macht immer etwas mit den Mitarbeitern“, sagt sie und zeigt auf: „Wer kämpft, kann gewinnen, wer nicht kämpft, hat schon verloren.“

15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen

Derzeit sind laut dem Unternehmen Feneberg mit Sitz in Kempten 15 Mitarbeitende in der Filiale an der Machnigstraße in Memmingen beschäftigt. „Sie alle erhalten die Möglichkeit, ihre Tätigkeit in einer anderen Feneberg-Filiale weiterzuführen“, versicherte Sprecherin Anja Züfle auf Anfrage der Redaktion. Dieses Versprechen wiederholt Kurt Poppel, der stellvertretende Feneberg-Betriebsratsvorsitzende, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Er sagt zur Schließung: „Grundsätzlich bedauern wir jede Schließung, aber es ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung der Geschäftsführung.“ Weiter: „Für uns ist wichtig, dass alle Mitarbeiter in Memmingen weiterbeschäftigt werden.“

"Das Viertel ist sehr auf einen Supermarkt angewiesen“

Ein Stück entfernt von Kurt Poppel hat sich die 85-jährige Ilse Just mit der Trillerpfeife positioniert. Sie lebt seit 42 Jahren im Memminger Westen. „Wir wohnen hier und legen großen Wert darauf, hier auch künftig einkaufen gehen zu können – vor allem im Alter“, sagt sie. Ähnlich sieht es Angelika Wolfrum (56). „In diesem Areal wohnen viele ältere Menschen. Das Viertel ist sehr auf einen Supermarkt angewiesen.“ Sie hofft, dass nach der Feneberg-Schließung an der Machnigstraße schnell ein neuer Nahversorger Einzug hält und die Lücke schließt.

Lesen Sie dazu auch: Feneberg in Memmingen: Filiale wird geschlossen

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".