Memminger Fachgeschäft besteht seit 1913: Längst kein „alter Hut“

Früher gehörten Hüte zum Straßenbild, inzwischen sind sie teils wieder im Trend. Doch nicht nur die Mode bringt Kunden ins 1913 gegründete Huthaus Kreuzer.

08.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Was haben der Wissenschaftler und TV-Moderator Professor Harald Lesch, Schauspieler Jan Josef Liefers und die ehemalige Torhüterin der Frauenfußball-Nationalmannschaft, Nadine Angerer, gemeinsam? Sie alle zeigen sich gerne mit Hut – und wurden dafür vom Deutschen Hutverband GDH ausgezeichnet. Hüte gehören nicht mehr so zum Straßenbild wie früher, doch ganz „oben ohne“ geht’s auch heute nicht, sagt Silke Huber. Die 52-Jährige führt in vierter Generation das Huthaus Kreuzer in der Traubengasse 1 in Memmingen.