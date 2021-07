Memminger Firma Magnet Schultz steigert Umsatz trotz Corona

Wie das Memminger Unternehmen seine Lieferketten sichert, seine Mitarbeiter vor dem Virus schützt und Schulen im Kampf gegen die Pandemie unterstützt.

Trotz Corona-Pandemie läuft es beim Memminger Großunternehmen Magnet Schultz (MSM) gut. Zum Abschluss des 109. Geschäftsjahres Ende Juni verbucht der Spezialist für elektromagnetische Aktorik, Sensorik und Ventiltechnik einen Umsatz von gut 400 Millionen Euro – was laut Geschäftsführung einem Wachstum von 18 Prozent zum Vorjahr entspricht. Dies sei auch der wirtschaftlichen Erholung seit Herbst 2020 quer durch fast alle Branchen zu verdanken.

„Sogar im ersten Pandemiejahr 2019/2020 ist uns noch ein leicht positives Ergebnis gelungen und in 20/21 liegen wir robust im Plus, wobei sich Preissteigerungen im Rohstoffbereich und bei unseren Vorprodukten negativ bemerkbar machen“, sagt Firmenchef Dr. Albert W. Schultz. Wichtige Anschluss-Aufträge in der Automotive-Großserie konnten gewonnen werden, die Investitionsgüter-Industrien laufen gut und Zukunftsfelder wie Wasserstoff und Medizintechnik entwickeln sich erfreulich, so Schultz. Ferner zeichne sich aktuell sogar in der Luftfahrt eine gewisse Erholung ab.

Firmenchef fordert: Weitere Schulschließungen vermeiden!

Die erfolgreich in der Firma abgeschlossene Impfkampagne biete der Belegschaft seit Anfang Juli bestmöglichen Schutz, freut sich der Firmenchef. Er betont: „Erneute Schulschließungen müssen in einer möglichen vierten Welle unbedingt vermieden werden! Es bedarf eines differenzierteren Kriterienkatalogs als lediglich der Inzidenz.“ Länder wie Frankreich oder die Schweiz hätten bereits im vergangenen Winter Präsenzunterricht weitestgehend beibehalten können – „zum Wohle der Schüler und ihrer oftmals berufstätigen Eltern“. MSM unterstütze daher Schulen mit Spenden für Luftreinigung und Digitalisierung.

Sein Team treibe die Innovation von Produkten und Prozessen international weiter voran, sagt Schultz. „Die Produktionsstandorte in Westmont/ USA und Wujiang/China werden auf Automotive-Standard IATF 16949 qualifiziert, so dass die MSM-Group für eine mögliche Regionalisierung der Lieferketten im Zuge der Pandemie, aber auch aufgrund politischer Tendenzen und Handelskonflikte bestmöglich vorbereitet ist.“ Derart werde die Firmengruppe weiter wachsen. Die neue Halle 15 mit weiteren 15 000 Quadratmetern Nutzfläche in Memmingerberg sei 2020 planmäßig in Betrieb genommen worden und erlaube automatisierte Produktions- und digitalisierte Logistikabläufe auf neuestem Stand.

MSM beschäftigt aktuell etwa 2000 Menschen, davon 152 Auszubildende und duale Studenten. Mit sechs weiteren Firmen in Deutschland, USA, Schweiz, China, England und Italien zählt die MSM-Group aktuell 2550 Mitarbeiter und sucht laut Firmenchef Schultz allein im Allgäu über 70 neue Ingenieure und Fachkräfte.

