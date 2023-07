Schon wieder fünf Schulschwänzer am Memminger Flughafen erwischt

Insgesamt fünf Jugendliche wollten schon vor Ferienbeginn in den Urlaub fliegen. Am Flughafen wurden sie allerdings von der Polizei aufgehalten.

27.07.2023 | Stand: 14:19 Uhr

Die Polizei hat erneut Schulschwänzer am Allgäu Airport erwischt. Zwei Familien mit Schulkindern sowie zwei Berufsschüler wollten gestern schon in den Urlaub fliegen, obwohl die Ferien erst nächste Woche beginnen. Die Schulkinder waren zwischen elf und 15 Jahre alt, die Berufsschüler beide 17, teilte die Polizei mit. Alle Schüler gaben an, sich krank gemeldet zu haben, hatten die Flugtickets allerdings schon vor Monaten gekauft. Eine Erlaubnis der Schule hatte keiner von ihnen.

Vorzeitig in die Ferien - Fünf Jugendliche am Allgäu Airport erwischt

Die Polizisten erlaubten den Schülern zwar, in den Urlaub zu fliegen, aber die Eltern müssen mit einer Geldstrafe rechnen, weil sie gegen die Schulpflicht verstoßen haben.



