Memminger Gruppe organisiert Live-Schalte mit dem Nikolaus

Wegen Corona wurden Besuche vielerorts abgesagt. In Holzgünz werden sie corona-konform geplant und der Memminger Nikolausdienst setzt auf eine Alternative.

27.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Es sind mitunter frustrierende Zeiten: Die Corona-Pandemie – so wirkt es – kriegt alles und jeden klein. Sogar den Nikolaus. Zur Vielzahl der abgesagten Veranstaltungen gehören auch Besuche des Bischofs und seines Knechts Ruprecht, etwa in Vereinen und Schulen. In Holzgünz gibt indes eine eingeschworene Truppe die Hoffnung nicht auf und der Memminger Nikolausdienst hat eine Alternative parat – mit einer Live-Schalte beim sozialen Netzwerk Facebook.

Nikolausdienst Memingen organsiert Auftritt bei Facebook

Anstelle des persönlichen Besuchs ist der Nikolaus dort am Nachmittag am Sonntag, 5. Dezember, mit einem 10- bis 15-minütigen Auftritt zu sehen. Die Kinder können zuvor per Post weihnachtliche Bilder einschicken. Diese werden dann bei der Schalte aus dem Sack gezogen. Jedes Kind, dessen Bild gezeigt wird, erhält ein kleines Weihnachtswichtelgeschenk, das entweder an die angegebene Adresse geschickt oder noch am selben Abend vor die Tür gelegt wird. Der Auftritt des Nikolauses werde an der Iller gefilmt, sagt der Aitracher Dietmar Weckwerth, der zusammen mit Rafael Spinnler treibende Kraft beim Nikolausdienst ist.

Kinder können noch bis 1. Dezember Bilder zuschicken

Weckwerth erzählt: „Wir waren zuerst wirklich enttäuscht, dass wir nichts machen können.“ Im vergangenen Jahr hatte das insgesamt neunköpfige Team mit viel Aufwand digitale Nikolausbesuche für Familien organisiert. „Das hat uns alles abverlangt und war diesmal auf die Schnelle nicht hinzubekommen.“ Dann brachte Weckwerths Frau Gertraud die Idee für die Schalte ins Spiel. Sie kümmert sich auch um die Päckchen, die an die Kinder verteilt werden. Noch bis Mittwoch, 1. Dezember, können Jungen und Mädchen ihre Bilder einsenden an Dietmar Weckwerth unter der Adresse Hermann-Krum-Str.14 in 88319 Aitrach. Details – etwa zur Teilnahme – sind auf der Facebook-Seite „Nikolausdienst für Memmingen und Umgebung“ zu erfahren.

Holzgünzer zieht mit Freunden von Haus zu Haus

In der Schwebe, aber noch nicht aufgegeben sind die Pläne in Holzgünz: Bei ihr hätten bisher weniger Familien als sonst angerufen und sich einen Nikolausbesuch gewünscht, erzählt Monika Rothdach. Sie und ihr Mann Martin organisieren im Ort die Nikolausbesuche mit. Seit etwa 15 bis 20 Jahren macht sich Martin Rothdach mit einer kleinen Gruppe von Freunden, die sich seit Kindergartentagen kennen, auf den Weg von Haus zu Haus. „Danach sitzen wir normalerweise immer noch beim Essen zusammen und jeder erzählt, was er erlebt hat: Da kommen die tollsten Geschichten“, sagt er. 2020 jedoch blieben die Holzgünzer Nikoläuse zuhause – und 2021 soll es etwas anders laufen: Alle, die am 5. Dezember abends losziehen würden, sind Rothdach zufolge geimpft. Zudem sollen die Besuche bei den einzelnen Familien corona-konform stattfinden: draußen vor der Haustür und mit Abstand.

Dennoch ist nach Rothdachs Worten derzeit alles offen, entscheiden wird die weitere Entwicklung in der Pandemie. Doch vorerst bleibt er zuversichtlich. Eine erneute Absage wäre traurig für die Kinder, findet auch Monika Rothdach, die selbst schöne Erinnerungen an die Nikolausabende hat: „Wir sind eine sehr große Familie gewesen, deswegen ist der Nikolaus über Jahrzehnte zu uns gekommen.“ Gerne denkt sie daran zurück, wie ihre kleinen Geschwister mit einer Mischung aus Staunen und Ehrfurcht zum Bischof hochsahen.

