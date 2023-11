Memminger Indians triumphieren in der Eishockey-Oberliga über Bayreuth

Vor mehr als 2100 Zuschauern setzen sich die Memminger Indians beim Heimspiel am Hühnerberg gegen die Tigers durch.

Der ECDC Memmingen hat am Freitagabend sein Heimspiel gegen Bayreuth in der Overtime gewonnen. Am Ende einer spannenden Begegnung sicherten sich die Indians mit 4:3 den Zusatzpunkt über die Bayreuth Tigers. Mehr als 2100 Zuschauerinnen und Zuschauer bejubelten den Erfolg am Hühnerberg.

Ohne Pascal Dopatka, der für mehrere Monate ausfällt, dafür aber mit Förderlizenzspieler Luigi Calce, gingen die Indians in das Topspiel.

Dieses hatte im ersten Drittel Memmingen in der Hand und baute viel Druck in Richtung Bayreuther Gehäuse auf. Doch die Defensive der Tigers hielt dagegen und die Bayreuther setzten mit ihrer Qualität im Angriff ebenfalls Akzente. So ging Bayreuth kurz vor Ende des Drittels in Führung. Andree Hult traf für die Gäste.

Memminger Indians bauen im finalen Drittel viel Druck auf

Im zweiten Drittel glichen die Memminger nach gut drei Minuten aus. Sofiene Bräuner stand goldrichtig und verwandelte zum 1:1. Dann jedoch brachte Tomas Schmidt die Tigers mit 2:1 in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die letzte Pause. Im finalen Drittel begannen die Hausherren druckvoll und engagiert. Das Team von Daniel Huhn wollte den Ausgleich erzwingen. Das wichtige 2:2 fiel in der 47. Minute. Matej Pekr bekam den Puck und versenkte die Scheibe trocken im Netz. Dieser Treffer gab den Indianern noch einmal Aufwind.

Dominik Meisinger vom ECDC gelingt ein erlösender Treffer

Eine Überzahlsituation brachte schließlich die Erlösung: In sehenswerter Manier kam der Puck über Svedlund und Pekr zu Dominik Meisinger, der zur erstmaligen Führung einschießen konnte. Die Partie blieb aber weiterhin offen. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit mussten die Memminger eine unnötige Strafzeit hinnehmen und Bayreuth gelang der Ausgleich. Erneut war es Tomas Schmidt, der zum 3:3 traf. Damit ging es in die Overtime.

In der Verlängerung dauerte es rund 40 Sekunden, bis der entscheidende Treffer fiel. Die Indians, welche vom ersten Bully an in Puckbesitz waren, tankten sich in Person von Eddy Homjakovs erfolgreich durch und entschieden das Spiel. Dem Letten gelang in einem erfolgreichen Alleingang das 4:3. Damit sicherten sich die Memminger den Zusatzpunkt und verteidigten den dritten Rang der Oberliga-Tabelle.

Trauer herrscht bei dem Memminger Eishockey-Verein um Ex-Spieler Jan Kouba. Die plötzliche Nachricht über dessen Tod hatte den ECDC in der vergangenen Woche erschüttert.