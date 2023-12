Memminger Kampfsportler bei Deutscher Allkampf-Meisterschaft erfolgreich

Kampfsportler der Abteilung Memmingen der SG Krumbach holen bei den Titelkämpfen in Dillingen zahlreiche Medaillen.

06.12.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Deutsche Allkampfbund hat in Dillingen die Offene Landesmeisterschaft im Allkampf und die Internationale Deutsche Allkampf-Meisterschaft ausgetragen. Im Allkampf sind die effektivsten Techniken zur Selbstverteidigung aus Taekwondo und Jiu Jitsu zusammengefasst. Die gezeigten Abwehr- und Verteidigungstechniken, bestehend aus dynamischen Tritten, Würfen und Hebeltechniken, sind ein Bestandteil der Meisterschaft. In allen Wettbewerben waren insgesamt mehr als 180 Sportler am Start.

Von der Abteilung Memmingen nahmen fünf Sportlerinnen und Sportler teil

Von der SG Krumbach, Abteilung Memmingen, nahmen fünf Sportlerinnen und Sportler in verschiedenen Disziplinen teil. Neben Großmeister Reinhold Gruber waren Siegfried Sauter, Sarah Brauner-van Laack und Christina Wurster als Kampfrichter anwesend, welche die Sportler in den einzelnen Disziplinen, wie Einzeltechniken, Allkampfkombinationen und -formen und Teamlauf, bewerteten. Um als Deutscher Meister oder Landesmeister erfolgreich zu sein, mussten in verschiedenen Disziplinen mehrere Erfolge erlangt werden. Sehr gefragt war dabei auch der Teamgeist, da in den Disziplinen Kombination, Synchronform und Freikampf drei Sportler als Mannschaft starten.

Alle Sportlerinnen und Sportler zeigen laut SG hervorragende Leistungen

Alle Sportlerinnen und Sportler der SG fuhren mit einer Medaille nach Hause. Auf dem Siegerpodest nahmen die erfolgreichen Teilnehmenden aus der Abteilung Memmingen unter großem Applaus ihre Pokale entgegen und genossen ihren Erfolg. Laut SG hatten sie in den Wettbewerben hervorragende Leistungen gezeigt.

Die Platzierungen der SG Krumbach im Überblick

Erfolge der Sportler der SG Krumbach bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft:

" Vereinswertung: achter Platz.

" Silber: Lillian Greiff (Einzel Frauen, 18 bis 29 Jahre); Philipp Schwarzendorffer (Einzel Männer, 18 bis 29).

Erfolge der Sportler bei der Landesmeisterschaft:

" Vereinswertung: fünfter Platz.

" Gold: Melanie Schwarzendorffer (Einzel Frauen, 50 bis 59, Einzeltechniken (E) Kategorie 2, Landesmeisterschaft, LM); Andreas Mayr (Einzel Männer, 50 bis 59, E3 LM).

" Silber: Andreas Mayr, Christian Zach und Melanie Schwarzendorffer (Team Senioren, 36 bis 50, E2 LM).

" Bronze: Christian Zach (Einzel männlich, 50 bis 59, E3 LM).