Memminger Kulturpreis geht an eine Virtuosin mit viel Herz für die Jugend

Pianistin Julia Rinderle zeichnet sich nicht nur durch ihr Können aus – ihre Leidenschaft gibt sie auch an den Nachwuchs weiter. Nun wurde sie ausgezeichnet.

15.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Mit der Pianistin Julia Rinderle hat die Jury des Memminger Kulturpreises zum ersten Mal eine Frau als Einzelpreisträgerin ausgezeichnet. Eine sicherlich überfällige Vergabe, mit der nicht nur eine hervorragende Musikerin prämiert wurde, sondern auch eine Persönlichkeit, die sich kulturell in der Region engagiert und ihr Wissen an Kinder und Jugendliche vermittelt.

Frühere Heimat der Preisträgerin ist Bad Grönenbach

Die 33-jährige Musikerin wuchs in Bad Grönenbach auf. Nach dem Abitur am Vöhlin-Gymnasium absolvierte sie ein Master-Studium im Fach Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Seitdem beschäftigt sie sich mit historischer Aufführungspraxis genauso intensiv wie mit zeitgenössischer Klaviermusik. Durch ihr Master-Studium am Mozarteum in Salzburg ist sie auch im Bereich Klavierkammermusik und Liedbegleitung versiert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Bassisten Oscar Marin-Reyes, lieferte sie nach der Preisübergabe mit drei Liedern eine Kostprobe.

Lob für Rinderles Können als Pianistin und für ihre menschlichen Qualitäten

Ihre Lehrerin an der Hochschule Hannover, die Honorarprofessorin Darlén Bakke, hob in ihrer Laudatio das schnelle Auffassungsvermögen von Julia Rinderle hervor. Diese könne mit einem Blick die Harmonie und Struktur eines Notenblattes erfassen, sagte die Norwegerin. Sie lobte nicht nur Rinderles starke Bühnenpräsenz und Musikalität, ihren besonderen Anschlag und ihr gefühlvolles Pedalspiel. Sie stellte auch ihre enorme Neugierde heraus, musikalische Herausforderungen anzunehmen.

Ihre Schülerin sei stets für neue Spieltechniken und die nicht einfachen, zeitgenössischen Notationen aufgeschlossen. Neben ihrer internationalen Konzerttätigkeit im In- und Ausland mache sich Rinderle gerne auf die Suche nach wenig bekannter Musik von Komponistinnen und Rinderle habe so auch ihr so manche Entdeckung beschert, erzählte die Laudatorin. Sie schätze die Musikerin als freundlichen, höflichen Menschen. „Herz, Gefühl und Verstand kommen bei ihr zusammen“, sagte Bakke. Dass diese Äußerung voll und ganz auch auf das Spiel von Julia Rinderle zutrifft, bewies die Pianistin eindrucksvoll schon vor der Laudatio , als sie vor den 300 Gästen im Foyer der Stadthalle Werke von Ottorino Respighi, Robert Schumann und Frederic Chopin interpretierte.

Julia Rinderle verzaubert das Publikum in der Stadthalle mit Schumann und Chopin

Flirrend, impressionistisch erhob sich das „Notturno“ Nr. 3 aus Respighis sechs Klavierstücken, ein Nachtstück, das zu diesem außergewöhnlich warmen, spätsommerlich Oktoberabend passte. Nicht minder vielfarbig spielte Julia Rinderle Schumanns „Widmung“ im anspruchsvollen Arrangement von Franz Liszt, das fast zu orchestraler Wucht anwächst. In Chopins Ballade Nr. 1 in g-Moll ließ die Allgäuerin aufblitzen, warum sie den vom Stadtmarketingverein gestifteten Preis absolut verdient. Hier zeigte sie ihre Individualität und dynamische Bandbreite. Konzentriert entfaltete sie die Farbigkeit von Chopins musikalischer Erzählung. Ausdrucksstark wechselte sie von heiteren Harmonien in die dramatischen Spannungen und löste sie genussvoll wieder auf.

Der mit 4000 Euro dotierte Memminger Kulturpreis ehrt die 27. Preisträgerin auch wegen ihres Engagements für die Jugend. Im Rahmen der Musikvermittlungsinitiative „Rhapsody in School“ unterrichtet Julia Rinderle in Schulen. An der Hochschule für Musik und Theater Leipzig ist sie inzwischen als Dozentin für Klavier und Korrepetition tätig. Dennoch bleibt sie ihrer Heimat verbunden und organisiert in Memmingen das Klavierfestival „Klangperspektiven Allgäu“ mit internationalen Meisterkursen. Wer die Preisträgerin live hören möchte, hat am 3. November Gelegenheit, sie im Kleinen Saal der Stadthalle in einem Rezital mit ihrer Duopartnerin Julia Bartha zu erleben.