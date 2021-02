Der Memminger Umweltausschuss erteilt der Gelben Tonne und dem Gelbem Sack eine Absage. Verpackungsmüll muss auch künftig zu Wertstoffinseln gebracht werden.

19.01.2021 | Stand: 12:21 Uhr

In etwa 70 Prozent aller Gemeinden und Landkreise in Bayern werden Verkaufsverpackungen aus Kunststoff sowie Alu und Weißblech im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne gesammelt – und bei den Verbrauchern abgeholt.