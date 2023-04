Der städtische Kultursommer findet in Memmingen vom 22. Juni bis 13. Juli statt. Der Vorverkauf beginnt am 9. Mai. Mit welchem Highlight das Festival startet.

29.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Memminger Meile wirft ihre Schatten voraus: Die Programme sind gedruckt und der Kartenvorverkauf für den städtischen Kultursommer startet am Dienstag, 9. Mai, teilt das Kulturamt als Veranstalter mit. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 22. Juni, es läuft bis Donnerstag, 13. Juli.

Skulptur "Gaia" mit sechs Metern Durchmesser in Memmingen

In diesem Jahr wartet die Memminger Meile mit einem besonderen Highlight auf: der sechs Meter durchmessenden Skulptur „Gaia“ des britischen Künstlers Luke Jerram. Dazu wird ein Spezial-Programm präsentiert, das unsere Beziehung zum „blauen Planeten“ befragt, Lust auf Veränderung machen soll und die Kraft neuer Perspektiven spiegelt. Mit sorgfältig ausgewählten Bühnenformaten, darunter Musik und Kleinkunst, sowie einem Programm für junge Menschen oder Open-Air-Veranstaltungen, bietet die Meile aber auch wieder Vielfalt und offene Angebote.

Uraufführung eines Klimakonzerts in Memmingen

Die diesjährige Meile lebt besonders von ihrem thematischen Schwerpunkt und neuen Kooperationen, informiert Miriam Grossmann vom Kulturamt der Stadt Memmingen. In direkter Zusammenarbeit mit dem Kulturamt haben die Augsburger Philharmoniker als Teil der bundesweiten Initiative „Orchester des Wandels“ ihr erstes Klimakonzert entwickelt. Es wird am 25. Juni auf der Memminger Meile seine Uraufführung erleben. Der größte Teil der gesamten Einnahmen fließt direkt in ein Aufforstungsprojekt des Masoala-Nationalparks. Wer noch mehr dazu beitragen möchte, kann statt dem regulären Eintritt ein „Gutes-Klima-Ticket“ erwerben.

Konzerte, Zauberei und eine Lesung

2023 bespielt die Memminger Meile wieder unterschiedliche Bühnen der Stadt, unter anderem mit Konzerten, Zauberei und einer Lesung. Eine neue Open-Air-Kooperation mit dem Mood Club bringt Clubbeats aus der Hauptstadt mit Allgäuer Coolness auf das Freigelände der Huetlin & Roeckh-Mühle. Familienangebote runden das Angebot ab. Wer auf dem Laufenden gehalten werden will, ist bei Facebook und Instagram richtig.

Karten und Infos gibt in der Tourist Information am Marktplatz, Mail: info@memmingen.de oder online: meile.memmingen.de; facebook.com/memmingermeile; Instagram: memmingermeile.

Infos auch beim Kulturamt: Telefon 08331/850-131, Mail: kulturamt@memmingen.de