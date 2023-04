Die Memminger Meile 2023 kommt mit dreiwöchigem Programm

Seit mehr als 40 Jahren weiß das Kulturfestival "Memminger Meile" im Sommer zu unterhalten. Auch 2023 steht viel auf dem Programm. Tickets sind bald erhältlich.

28.04.2023 | Stand: 13:48 Uhr

Von Ende Juni bis Mitte Juli steht in Memmingen mit der Memminger Meile das seit mehr als 40 Jahren bestehende Kulturfestival an. Für Jung und Alt ist von Konzerten, über Shows bis Kleinkunst alles geboten.

Das Spezialprogramm GAIA

Wie lange geht die Memminger Meile 2023?

Die Memminger Meile 2023 geht drei Wochen lang. Am 22. Juni wird Oberbürgermeister Jan Rothenbacher das Festival eröffnen und im Anschluss die Ausstellungen GAIA von Luke Jerram. Begleitet wird Jerrams Installation mit einem Spezialprogramm bis zum letzten Tag am 13. Juli.

Start: 22. Juni 2023

22. Juni 2023 Ende: 13. Juli 2023

Die Installation GAIA hat einen Durchmesser von rund 7 Metern. Hier ist sie in der Kathedrale von Liverpool zu sehen. Bild: Phil Longfoot

Das Spezialprogramm zur Installation GAIA

In Kirche St. Martin wird Luke Jerrams Installation GAIA für die gesamte Zeit ausgestellt sein. Dabei handelt es sich um mit Helium gefüllten Ballon bestückt mit Satellitenbildern der Erde (griechisch: Gaia). Die Ausstellung ist täglich bei freien Eintritt von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet, nur nicht, wenn das Sonderprogramm läuft oder Gottesdienste sind.

24. Juni Peter Schindler "Der blaue Planet" - Konzert für die ganze Familie ab 16 Uhr für 60 Minuten Eintritt frei St. Martin

25. Juni Orchester des Wandels "Im Wandel #trans:formen" ab 20 Uhr für 100 Minuten Eintritt 25 Euro / 19 Euro | mit 5 Euro (30 Euro / 24 Euro) mehr unterstützt man ein Aufforstungsprojekt auf Madagaskar St. Martin

30. Juni Puppentheater mit Mensch und Wiese ab 16 Uhr für 45 Minuten Eintritt Kinder 4 Euro / Erwachsene 7 Euro

im Grimmelgarten (Ulmer Straße 13)

6. Juli "Wer wir waren" ab 21.30 Uhr für ca. 114 Minuten Eintritt frei Martin-Luther Platz

9. Juli "Haydns Schöpfung für Kinder - Raphaels Auftra" ab 17 Uhr für 55 Minuten Eintritt frei St. Martin "Die Schöpfung"Joseph Haydn

20 Uhr für 120 Minuten Eintritt 28 Euro / 22 Euro / 15 Euro

St. Martin

12. Juli "Healing Source" ORIOM aka Rainer von Vielen ab 20 Uhr für 80 Minuten Eintritt 16 Euro / 12 Euro (ermäßigt) St. Martin

13. Juli "Interstellar" - Planetenmusik für Orgel - Abschied von GAIA ab 21 Uhr Eintritt frei St. Martin



Was steht auf dem Programm der Memminger Meile 2023?

Von Zauberkunst über Artistik bis zu Comedy ist auf der Memminger Meile 2023 einiges geboten. Diverse Künstler sind beim Pflasterspektakel am 24. Juni in der Altstadt von Memmingen anzutreffen. Und das Open-Air-Kino lockt mit dem Film "Der Junge muss an die frische Luft".

23. Juni Pit Hartling "Pit Hartling wirkt Wunder"

Maximilian-Kolbe-Haus Eintritt 21 Euro, ermäßigt 16 Euro

24. Juni Tridiculous - "3dcls Street Festival Show" Schrannenplatz 10.30 Uhr, 12 Uhr, 14.15 Uhr Manic Freak - "Pequeño Payaso“ Hallhof 10.45 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr El Goma - "The Atari Show" Fußgängerzone Kramerstraße 18 11.15 Uhr, 13.15 Uhr, 15 Uhr Cia. Maurangas - "The Great Wolynski" Platz der Deutschen Einheit 11.30 Uhr und 13.45 Uhr Muruya - "Tango, Curlers & Slackrope"

Martin-Luther-Platz 12.15 Uhr und 14.30 Uhr Cia. Anna Confetti - "Fresh Air" (A la fresca) Marktplatz 12.30 Uhr

28. Juni The Trouble Notes "More violins, less violence"-Tour Antoniersaal 20 Uhr Eintritt 18 Euro, ermäßigt 15 Euro

29. Juni "Der Junge muss an die frische Luft" Marktplatz - Open-Air-Kino 21.30 Uhr freier Eintritt

30. Juni die exen "Hühner" - Puppenclownerei mit Ei für alle ab drei Antoniersaal 10 Uhr Eintritt 4 Euro für Kinder, 7 Euro für Erwachsen (Sondervorstellung für Kitas, Restkarten möglich)

1. Juli Fest der Kulturen - Kinderprogramm, Kultur, Kulinarik Weinmarkt ab 13 Uhr bis 20 Uhr Eintritt frei Anette Niedermeier & Band "Frames" im Innenhof des Antonierhauses 20 Uhr Eintritt 18 Euro, ermäßigt 15 €

7. Juli

Franziska Wanninger & Florian Burgmayr - Lesung mit Musik Antoniersaal 20 Uhr Eintritt 18 Euro, ermäßigt 15 Euro

8. Juli mood & meile openair - Konzerte,Party und food Donaustraße 38 ab 17 Uhr Eintritt 15 Euro

9. Juli

mmopen - Memmingen besucht sich (macht mit!) Stadtgebiet mehr Informationen unter www.mmopen.de (im Aufbau)



Der Vize-Weltmeister in der Zauberkunst Pit Hartling ist einer der vielen Künstler auf der Memminger Meile. Bild: IMAGO / brennweiteffm

Woher bekommt man Tickets?

Tickets für die Veranstaltungen sind ab dem 9. Mai im Vorverkauf erhältlich, unter anderem über die Tourist Information am Marktplatz 3. Vor den Veranstaltungen sind Tickets bis zu zwei Stunden vorher online erwerbbar unter meile.memminge.de oder tickets.memmingen.de. Ebenso an der Abendkasse eine Stunde vor der Veranstaltung, aber Tickets sind nicht garantiert. Für Veranstaltungen mit freien Eintritt ist eine Zugangskarte erforderlich, welche unter anderem online erwerbbar ist.