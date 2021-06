Memminger Meile ist heuer ein bisschen anders als gewohnt

Memminger Meile startet mit der Vernissage der Ausstellung "ARTme - Nischen" in der Mewo-Kunsthalle Memmingen. Warum die Kunst heuer beim Festival mehr Raum bekommt.

26.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Diese Memminger Meile ist ein bisschen anders als gewohnt, sie wird aber mit Sicherheit in die Geschichtsbücher der Stadt eingehen“, sagte Oberbürgermeister Manfred Schilder bei der Eröffnung des kommunalen Kulturfestivals in der Mewo-Kunsthalle, das bis zum 18. Juli dauert. Und auch dieser festliche Akt, zu dem die Besucher normalerweise in Scharen strömen, war diesmal kein gemeinsamer Start in die sommerlichen Kulturwochen, sondern streng aufgeteilt auf vier verschiedene Zeitfenster. Corona eben.

Aber man habe in den vergangenen Monaten gelernt, mit der einen oder anderen Tradition zu brechen, meinte der Oberbürgermeister. Umso mehr freue es ihn, dass nach der erzwungenen Absage der Meile im vergangenen Jahr, nun wieder Kultur stattfinde. „Die Kunstschaffenden sind durch ein tiefes Tal gegangen, ein solcher Neustart ist wichtig.“ Schilder lobte die Memminger Wohnungsbau (Mewo), die eigens dafür das Rosenviertel, das heuer Haupt-Schauplatz des Festivals ist, vom Wildwuchs befreit und Kies aufgeschüttet hat. Auch dankte er dem Stadtrat, der mehr Geld bewilligt hat, damit dort eine große, überdachte Bühne aufgebaut werden konnte. Denn diesmal gibt es Konzerte und Kino ausschließlich Open Air. „Für das Wetter sorgt in dieser Stadt der Oberbürgermeister, ab heute Abend bleibt es schön“, scherzte Schilder, um gleich wieder einzuschränken: „Aber bitte nehmen Sie mich nicht beim Wort.“

Zusammen mit Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer überreichte er als Dank den Vertretern von Mewo und den Hauptsponsoren VR Bank Memmingen und Lechwerke ein kleines Geschenk.

Bayer gab zu, „selten so ratlos“ gewesen zu sein, wie in der Zeit, als mitten in seinen Meile-Vorbereitungen die Memminger Inzidenzen auf den bundesweiten Spitzenwert gestiegen sind. Aber er hatte weitsichtig geplant und zum einen alle Veranstaltungen unter freien Himmel verlegt. Zum anderen sei diesmal die Kunst mit zwei Ausstellungen und verschiedenen Aktionen im öffentlichen Raum ein „zweites Standbein“ der Meile: „Das hätte man zur Not auch allein anbieten können“, sagte Bayer.

Über diese Kunst sprach schließlich Alexander Suvorov, der die Gruppenausstellung „ARTme – Nischen“ eigens für die Meile kuratiert hat. Er warb dafür, die jungen Künstler zu unterstützen, die stark vom Lockdown betroffen gewesen seien – und empfahl den Vernissage-Gästen, das Gespräch mit den anwesenden zu suchen.

Lesen Sie auch

Memminger Meile zieht ins Rosenviertel Kultur

Karten und das komplette Programm der Memminger Meile 2021 gibt es auf www.meile.memmingen.de