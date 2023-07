Open-Air-Kino und Tag der offen Tür für alle: Das Restprogramm der Memminger Meile

Halbzeit in Memmingen: Die Memminger Meile geht in dieser Woche in die zweite Hälfte. Wir geben einen Ausblick auf das Restprogramm bis zum 13. Juli.

Die Memminger Meile läuft seit dem 22. Juni und hat bereits für einige Höhepunkte gesorgt. Neben der Eröffnungsfeier selbst zählte dazu unter anderem das Pflasterspektakel am Samstag, 24. Juni, in der Memminger Altstadt, das rund 300 Besucherinnen und Besucher anlockte. Besonders beliebt in diesem Jahr ist außerdem die Gaia-Installation in der Kirche St. Martin. Wir geben einen Ausblick auf das restlichen Programm der Memminger Meile und zeigen, warum "Gaia" die Memminger so begeistert.

Memminger Meile: Kunst-Installation Gaia begeister Besucher

Bereits am Eröffnungstag waren die Besucherinnen und Besucher von der Nachbildung der Erdkugel im Inneren der St. Martin Kirche beeindruckt, die den Mittelpunkt der diesjährigen Memminger Meile bildet. Die weltweit bekannte Installation des britischen Künstlers Luke Jerram war zuvor unter anderem bereits in Australien und Hongkong zu sehen. Sie besteht aus einer im Durchmesser sieben Meter großen Nachbildung des Globus, der sich langsam um sich selber dreht und von innen beleuchtet ist. Begleitet wird das Kunstwerk von einem extra dafür komponierten 30-minütigen Stück des Komponisten Dan Jones, das in Endlosschleife läuft.

Die Installation kann man noch bis zum 13. Juli täglich kostenlos zwischen 10 und 22.30 Uhr besuchen. Während Proben, Veranstaltungen und Gottesdiensten entfällt allerdings die Soundinstallation.

Open-Air-Kino in Memmingen: Dokumentarfilm "Wer wir waren"

Kinovorstellungen unter freiem Himmel sind zum festen und beliebten Bestandteil jeder Memminger Meile geworden. Bereits am Donnerstag, 29. Juni, fand eine erste Vorstellung auf dem Marktplatz statt. Gezeigt wurde der Film "Der Junge muss an die frische Luft" von Regisseurin Caroline Link; er lockte hunderte Besucherinnen und Besucher an. Ein weiterer Open-Air-Kinoabend ist für Donnerstag, 6. Juli, auf dem Martin-Luther-Platz geplant. Dieses Mal gibt es den Dokumentarfilm "Wer wir waren" zu sehen, der sich mit den großen Fragen zum Fortbestand unseres Planeten beschäftigt. Los geht es um 21.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Zum wohl größten Heimkino in ganz Schwaben hat sich der Memminger Marktplatz am Donnerstagabend im Rahmen der Memminger Meile entwickelt. Das Organisationsteam hatte in altbewährterweise einen Kinoabend vorbereitet. Bild: Uwe Hirt

Neu auf der Memminger Meile: Mitmach-Aktion "mmopen"

Ein weiterer Höhepunkt während des zweiten Abschnitts der Memminger Meile, ist die Mitmach-Aktion "mmopen". Diese findet 2023 zum ersten Mal statt und soll laut Veranstaltern ein "Tag der offenen Tür für alle" werden. Dafür können am Sonntag, 9. Juli alle Memmingerinnen und Memminger, die dabei sein wollen, ihre Türen öffnen und andere einladen. Die Aktion ist ein Projekt des internationalen Kunstkollektivs Utopia Toolbox in Kooperation mit dem Projektbüro Stadt der Freiheitsrechte und der Memminger Meile. Wer mitmachen möchte, muss sich online bis zum 6. Juli anmelden und kann dann am 9. Juli zum Beispiel Stühle vor seinem Haus aufstellen und zu Gesprächen einladen.

Das Restprogramm der Memminger Meile im Überblick

Bis zum 13. Juli finden im Rahmen der Memminger Meile noch eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen statt. Das Angebot reicht dabei von Konzerten, über Open-Air-Kino bis zur Mitmach-Aktion im ganzen Stadtgebiet. Das restliche Programm im Überblick:

Donnerstag, 6. Juli: Open-Air-Kino , Dokumentarfilm „Wer wir waren“, Martin-Luther-Platz, 21.30 Uhr

, Dokumentarfilm „Wer wir waren“, Martin-Luther-Platz, 21.30 Uhr Freitag, 7. Juli: Lesung mit Musik, Franziska Wanninger & Florian Burgmayr „Der famose Freistaat“, Antoniersaal, 20 Uhr

Franziska Wanninger & Florian Burgmayr „Der famose Freistaat“, Antoniersaal, 20 Uhr Samstag, 8. Juli: Konzert und Party, mood club (Donaustr. 38), 17-23 Uhr, „mood & meile openair“

mood club (Donaustr. 38), 17-23 Uhr, „mood & meile openair“ Sonntag, 9. Juli: Mitmach-Aktion „mmopen – Memmingen

„mmopen – Sonntag, 9. Juli: Martinskirche, ab 17 Uhr: „Haydns Schöpfung für Kinder – Raphaels Auftrag“ (ab fünf Jahre) und ab 20 Uhr: „Die Schöpfung“, Oratorium

Martinskirche, ab 17 Uhr: (ab fünf Jahre) und ab 20 Uhr: Mittwoch, 12. Juli: Konzert mit Elektro und Planeten-Dub „Oriom aka Rainer von Vielen: Healing Source“ Martinskirche, 20 Uhr

„Oriom aka Rainer von Vielen: Healing Source“ Martinskirche, 20 Uhr Donnerstag, 13. Juli: Abschied von Gaia „Interstellar“, Planetenmusik für Orgel, Martinskirche, 21 Uhr

Detaillierte Informationen zum Programm und Tickets für die Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Memminger Meile.