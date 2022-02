Memminger Meisterkonzert: So klingen Glücksgefühle

Der Auftritt des Pavel Haas Quartetts in Memmingen macht spürbar, warum es als Ensemble von Weltrang gilt. Dabei ertönen Werke von Dvorák und Schubert.

26.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Sie gelten als eines der führenden Kammerensembles der Welt und der britische „Gramophone Newsletter“ für klassische Musik feierte sie sogar als das „aufregendste Streichquartett“ überhaupt. Nun versetzten die Violinistin Veronika Jarusková und Marek Zwiebel (ebenfalls Violine), Luosha Fang (Viola) und Peter Jarusek (Violoncello) in der Memminger Martinskirche gut 170 Besucher des Meisterkonzerts in helle Begeisterung. Benannt ist das Prager Streichquartett nach dem tschechischen Komponisten Pavel Haas (1899 - 1944). Er wurde von den Nazis 1941 zunächst ins Konzentrationslager Terezin (Theresienstadt) deportiert und später in Auschwitz ermordet.