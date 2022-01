Beim ersten Meisterkonzert des neuen Jahres fasziniert der Münchner Violinist Rüdiger Lotter mit makellosem Spiel. Warum die Kulisse dazu einen Beitrag leistet.

24.01.2022 | Stand: 12:54 Uhr

In ungewohnter Umgebung erlebten annähernd 150 Besucherinnen und Besucher das erste Memminger Meisterkonzert des neuen Jahres: Es fand weder wie gewohnt im Kreuzherrnsaal noch im kleinen Saal der Stadthalle statt, sondern in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Dort konzertierte der in München lebende Violinist und als Dirigent tätige Rüdiger Lotter (*1969) auf einem Podium im Zentrum des Kirchenschiffs.