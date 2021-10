Memminger Meisterkonzerte starten mit Auryn Quartett in die Saison

Ensemble gastiert auf Abschiedstournee. Die Planungen für die weiteren Auftritte laufen. Das müssen Interessierte vor dem Konzertbesuch wissen.

16.10.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Auch wenn zum wiederholten Mal die Planungen umgestoßen werden mussten, beginnt die neue Saison beim Verein Memminger Meisterkonzerte am 20. Oktober um 20 Uhr hoffnungsfroh. Es gastiert das Auryn Quartett – auf seiner Abschiedstournee nach 40 Jahren gemeinsamen Quartettspiels, im Kleinen Saal der Stadthalle, nach langen Monaten der Corona-Einschränkungen wieder in voller Besetzung, mit Vorverkauf, Pause und Abendkasse. Auf dem Programm stehen drei große Streichquartette von Haydn, Mozart und Brahms.Für Besucher gilt: „3G“ muss geprüft werden, es empfiehlt sich, etwas Zeit vor Beginn einzuplanen, Stand heute sind Masken während des Aufenthalts zu tragen.

Das Auryn Quartett benannte sich im Jahr 1981 laut Mitteilung nach dem magischen Amulett, das in Michael Endes Roman „Die unendliche Geschichte“ seinem Träger Inspiration verleiht und ihm hilft, den Weg seiner Wünsche zu gehen. Schon im darauf folgenden Jahr war das Quartett beim renommierten ARD-Wettbewerb in München und beim internationalen Streichquartettwettbewerb in Portsmouth erfolgreich. Sicher ist es auch ein Highlight für die Hörer, zu wissen, dass die Künstler auf Instrumenten der Götter des Geigenbaus, Stradivari, Guarneri und Amati musizieren, heißt es.

Schon am 17. November kann man sich dann im Kreuzherrnsaal auf Schuberts Winterreise mit dem Tenor Richard Resch und dem Pianisten Diego Caetano freuen.

Im neuen Jahr steht am 19. Januar eine intime Begegnung mit der Geige auf dem Programm, der renommierte Barockgeiger Rüdiger Lotter folgt unter dem Motto „Ciacona – auf dem Weg zu Bach“ der Entwicklung der Musik für Geige solo.

Das „aufregendste Streichquartett der Welt“, die vier Musiker des tschechischen Pavel-Haas-Quartetts, werden am 23. Februarmit ihrem, auch mit Haydn beginnenden Programm, einen ganz anderen Weg der Quartettliteratur verfolgen und so spannenden Kontrast zur Saisoneröffnung bieten.

Im Großen Saal der Stadthalle wird den Besuchern der Pianist Kit Armstrong mit dem Stuttgarter Kammerorchester am 4. Maiunter dem Motto „Variationen des Glücks“ die Freuden des Orchesterklanges nahebringen.

Den wirbelnden Saisonabschluss macht das sonicArt Saxophonquartett am 20. Juli, voraussichtlich mit einem Programm rund um die Musik der 1920er-Jahre.

„Nach wie vor müssen wir mit Überraschungen rechnen, es empfiehlt sich deshalb immer, die Website des Vereins unter www.mm-meisterkonzerte.de regelmäßig zu besuchen“, teilt der Veranstalter mit.

Jeweils etwa drei Wochen vor den Konzerten gibt es laut Mitteilung Karten zu 33/ 22/ 10 Euro (Kategorie I und II, / Schüler) bei der „Tourist Information“, Marktplatz 3 in Memmingen.

Für Kurzentschlossene ist in dieser Saison wieder den Erwerb eines Abonnements im Angebot, mit 180/120/40 Euro ist man sich seines Platzes sicher. Für Abo-Angelegenheiten wenden sich Interessierte an AMOS Reisen, Petra Degenhart, Steinbogenstraße 13, unter Telefon 08331/95 99-42.

