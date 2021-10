Memminger sprechen über das Klimateam

Es geht um eine Umbesetzung. Das steckt dahinter.

Die Stadt Memmingen nimmt am Wettbewerb „European Energy Award“ (eea) teil. Um das Ziel, den Klimaschutz in den kommenden Jahren zu verbessern, entsprechend zu verfolgen, wurde die Bildung eines Klimateams initiiert und beschlossen (wir berichteten). Die Besetzung dieses Klimateams war nach einem ersten Treffen nun noch einmal Thema im Plenum.

Den Hintergrund erklärte der städtische Klimaschutzmanager Mario Hönisch. Bei der Auftaktsitzung des Klimateams habe die ÖDP-Fraktion vorgeschlagen, einen Vertreter einzusetzen, der nicht Teil des Stadtrates sei – also einen externen Experten beispielsweise. Für die Umbesetzung des Teams wird allerdings ein Stadtratsbeschluss benötigt, deswegen die erneute Aufnahme im Plenum. Es stehe zur Debatte, das politische interne Gremium so zu belassen, oder dass Fraktionen auch externe Vertrauenspersonen stellen können. Dann sei es entsprechend kein internes Team mehr, ein häufiger Mitgliederwechsel sei zu befürchten.

Der ÖDP-Fraktionsvorsitzende Michael Hartge erläuterte im Plenum, was hinter dem Vorschlag steckt. Er sehe das Team als Motor für die künftige klimapolitische Arbeit in Memmingen. Doch bedürfe es deswegen unbedingt politischer Mandatsträger im Klimateam? Um diese Frage zu beantworten, griff Hartge auf Veröffentlichungen und Angaben des European Energy Award zurück: Da heißt es, dass das Team aus „Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen kommunalen Fachbereiche und der Eigenbetriebe – bei Bedarf unter Mitwirkung fachlich involvierter politischer Mandatsträgerinnen und -träger“ – besteht. Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, externe Energieexpertinnen und -experten sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger in das Team aufzunehmen. Genau das wolle die ÖDP-Fraktion.

Professor Dieter Buchberger (Bündnis 90/Die Grünen) – ebenfalls Teil des Klimateams – merkte in der Aussprache an: „Wir müssen für das dringendste Problem dieser Erde das beste Team bilden.“ Auch im Gutachterausschuss gebe es Externe. Er sprach sich für den Vorschlag der ÖDP aus.

Unterstützung gab es unter anderem auch seitens der SPD. Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Matthias Ressler, erklärte diese Unterstützung, aus der aber keine Grundsätzlichkeit abgeleitet werden soll.

Die Mitglieder des Plenums stimmten in ihrer Sitzung einhellig für die Änderung – also die Möglichkeit, externe Personen zum Klimateam zuzulassen.