Memminger Stehcafé macht dicht, Al Carbohne eröffnet

Das Stehcafé am Memminger Marktplatz neben dem Rathaus wird Francesco Carbone verlassen. Dafür zieht er in das alte Robert‘s an der Ulmer Straße.

17.10.2021 | Stand: 14:45 Uhr

Das Stehcafé am Memminger Marktplatz macht zu. Dafür gibt es bald an der Ulmer Straße Ecke Am Einlaß einen Leerstand weniger. Hinter beidem steckt Francesco Carbone. Er müsse das Stehcafé schließen, weil das Haus saniert werde. Die Fassade ist bereits eingerüstet. Warten, bis die Arbeiten beendet sind, kann und will der 45-Jährige nicht. Erstens: Schon wieder untätig zuhause zu sitzen wie während des Corona-Lockdowns kommt für ihn nicht in Frage. Zweitens: Woher sollte in einer Zwangspause das Geld kommen?

Deshalb zieht Francesco Carbone um – und zwar in das Eckhaus an der Ulmer Straße, in dem bis vor einigen Monaten noch die Memminger Kultkneipe Robert‘s untergebracht war. Er habe sich das Ecklokal immer wieder mal angeschaut. Aber dass er es mal selbst beziehen wird, das habe er nie gedacht. Die Gastronomie, die er mit seiner Frau dort derzeit aufbaut, wird Al Carbohne heißen. Der Name Stehcafé passe nicht mehr. Denn es gibt neben Stehtischen auch Sitzplätze – innen und im Außenbereich. Außerdem wird das Angebot über das eines Cafés hinausgehen. Er beschreibt die Art seiner künftigen Gastronomie als Café, Vinothek und Bar.

So soll es neben Kaffee und Kuchen unter anderem auch Wein und Cocktails geben, Antipasti und Focaccia, also Fladenbrot aus Hefeteig, aber auch Flamm- und Zwiebelkuchen, eben einen schnellen, vor allem italienischen Mittagstisch. Verkaufen will Carbone auch italienische Spezialitäten, die dann zuhause zubereitet werden können, etwa Bio-Nudeln und Tomatensoße.

Sobald Behörden grünes Licht geben, geht es los

Francesco Carbone hofft, noch im November öffnen zu können. Derzeit werden die Räume renoviert, danach wird dekoriert. In zwei Wochen sind sie bezugsfertig. Trotzdem müsse er warten, bis er grünes Licht aus dem Rathaus bekomme – von Gesundheits- und Ordnungsamt, Denkmalpflege und Behindertenbeirat. Mit der Genehmigung rechnet er für Mitte, Ende November. Die Feinkostbestellung sei bereits aufgegeben, der Wein reserviert, sodass er dann sofort loslegen kann.

Stammtischecke bleibt erhalten

Gute Nachricht für die Liebhaber der kleinen, heimeligen Stammtischecke, die es im Robert‘s gab: Sie bleibt erhalten, wird nur optisch an den Rest des Raumes angepasst werden. Er sei schon von einigen gefragt worden, ob die Ecke erhalten bleibe und für feste Zeiten reserviert werden könne. Insgesamt soll es 30 bis 35 Sitz- und Stehplätze geben. So viel Platz hatte Carbone bisher nicht. Das Stehcafé, das der 45-Jährige 2019 eröffnet hatte, war nur zehn Quadratmeter groß. Jetzt habe etwa das Dreifache an Platz. Das sei ein Vorteil der neuen Räumlichkeiten. Ein Nachteil sei, dass auf der Ulmer Straße weniger los sei als auf dem Marktplatz. Aber zumindest seine Stammkunden hätten ihm schon zugesichert, ihm auch am neuen Standort treu zu bleiben.

Lesen Sie auch

Irak Schiitischer Geistlicher Al-Sadr wohl klarer Wahlsieger im Irak

Und auch ein Teil des Stehcafés wird mit umziehen: die Theke wird dort ab- und im neuen Al Carbohne eingebaut.