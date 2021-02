Memminger Traditionsgeschäft: Hier wird es nie wieder Weihnachten

Auf 60 Quadratmetern drehte sich in Ilse Jandas Weihnachtslädle fast 25 Jahre lang alles um das Fest: Zum Sortiment gehörten unter anderem Krippenfiguren – darunter 180 verschiedene heilige Familien. Viele Kunden schätzten nicht nur dies, sondern auch das Maß an Erfahrung und Herzblut, das Janda in die Beratung einbrachte. Bald schließt das kleine Geschäft für immer seine Türen.