Freunde der Landesgartenschau Memmingen lösen sich auf: Wie geht's nun weiter?

Ostereiersuche, Herbstfeste, Konzerte: Die LGS-Freunde haben im Stadtpark vieles auf die Beine gestellt. Ein Blick zurück und auf das bevorstehende Aus.

22.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zum Jahresende ist Schluss: Die „Freunde der Landesgartenschau Memmingen“ haben ihre Auflösung als Verein beschlossen. „Ich hab’ mich lange gewehrt, weil ich’s nicht wahrhaben wollte“, sagt Vorsitzender Andreas Schales. So manches haben die Mitglieder in 22 Jahren für die Menschen in Memmingen und Umgebung auf die Beine gestellt, dabei schöne Momente erlebt. Schales erinnert sich an viele davon, erzählt aber auch, warum das Aus unumgänglich war.

Das Problem: Die Reihen der Helfer haben sich über die Zeit hinweg deutlich gelichtet. Bei der Vereinsgründung 2001 hatte sich nach Schales’ Worten eine Vielzahl von Leuten zusammengefunden, „die bei der Landesgartenschau 2000 aktiv waren, zum Beispiel als Gästeführer“. Der Großteil sei im fortgeschrittenen Alter gewesen – und dementsprechend nicht mehr so aktiv wie damals: „Wir werden alle nicht jünger.“ Inzwischen bilden etwa vier Familien den „harten Kern“. „Leute, die wir angesprochen haben, waren zwar bereit, punktuell zu helfen. Sie wollten aber kein Amt übernehmen oder in den Verein eintreten“, sagt Schales. Das lasse sich schlecht mit der Planung und Durchführung großer Veranstaltungen vereinbaren.

Als fester Termin im Memminger Veranstaltungskalender hatte sich die Ostereiersuche im Stadtpark Neue Welt etabliert. Bild: Maike Scholz (Archivfoto)

Davon haben die LGS-Freunde im Laufe der Zeit eine ganze Reihe angeboten. „Im Prinzip war es so ein bisschen der Jahreskreis“, sagt der Vorsitzende. So war 2002 die erste Aktion die Ostereiersuche, die sich dann etablierte. „Wir haben inzwischen die ersten Mamis dabeigehabt, die am Anfang selbst noch als Mädchen mitgesucht haben.“ Stets zwischen 400 und 600 Kinder kamen laut Schales in den Stadtpark: „Plus Oma und Opa. Da weiß man, was in den zwei Stunden los war“, erinnert er sich und lächelt. Dank der Unterstützung vieler Firmen habe man einem kunterbunten Kreis von Menschen eine Freude machen können – auch denen, „die sich vielleicht zuhause selbst kein Nest leisten konnten“.

Bei den Familientagen unter dem Motto "Spaß, Spiel, Sport" gestalteten Memminger Vereine ein buntes Programm. Bild: Olaf Schulze (Archivfoto)

Der Gedanke, hiesige Vereine und Organisationen einzuladen, um sich gebündelt auf dem Gelände zupräsentieren, stand Schales zufolge hinter den Sommerfesten: „Das waren zwei Tage mit Non-Stop-Programm von 10 bis 18 Uhr.“ Für Kinder sowie Erwachsene gab es viele Vorführungen – von Taekwondo bis Tanz. Und vom Tauchen bis zum Bogenschießen konnte man vieles auch selbst ausprobieren. „Wir hatten mal eine Voltigierbahn und auf dem unteren See waren Segler unterwegs.“ Weil die Vereine ähnliche Aktionstage aber teils selbst organisierten, sei deren Bereitschaft, sich zu beteiligen, nach und nach gesunken.

Konzerte mit Joy of Voice: "Wir haben tolle Abende da verbracht"

Umsonst und draußen lautete die Devise auch für die Konzerte beim „Sommernachtszauber“ auf der Seebühne mit dem Showensemble „Joy of Voice“ und weiteren Künstlern. „Wir haben tolle Abende da verbracht“, sagt Schales und erzählt von einer Auflage, bei der Musical-Ausschnitte aus „Tanz der Vampire“ gezeigt wurden: „Wegen des Wetters habe ich Blut und Wasser geschwitzt: Rund um Memmingen ging die Welt unter und ein paar Mal sind Regenschauer übers Gelände gestoben, der Strom fiel aus. Zumindest hatten wir für die Vampire dann die richtige Lichtstimmung“, sagt er und lacht.

Bei der Herbst- und Erntedankfeier im ehemaligen Landesgartenschau-Gelände in Memmingen war unter anderem der Bauernverband mit im Boot. Bild: Roland Schraut (Archivfoto)

Fester Termin im Kalender war mehrere Jahre lang auch das Herbst- und Erntedankfest. Einerseits wollte der Verein damit laut Schales die „Generation plus“ ansprechen, andererseits „Stadt und Land zusammenbringen“. So wirkten der Bayerische Bauernverband und Gartenbauvereine als Gäste mit, neben einem ökumenischen Gottesdienst standen etwa Obstausstellungen und „ein kleiner Markt für die ganze Familie auf dem Programm und es wurde zum Beispiel Erntedankbrot verkauft“.

Beim Winterfest schlenderten Besucher zwischen Skulpturen und Schwedenfeuern durch den Stadtpark

Ganz besondere Atmosphäre herrschte im ehemaligen LGS-Gelände auch bei einer weiteren Veranstaltung des Vereins. „In den Anfangsjahren haben wir es zweimal geschafft, ein Winterfest zu machen“, erzählt Schales. Das trug den Titel „Fuchs und Feuer“: wegen der Skulpturen des Bildhauers Paul Fuchs, die damals im Park standen – und wegen der Schwedenfeuer auf dem Gelände, zwischen denen die Besucher entlangspazieren konnten. „Das THW hat die Skulpturen angestrahlt und verteilt auf dem Gelände waren Musiker: Einer stand auf dem Turm und spielte Trompete, irgendwo anders war jemand mit einer Trommel. Es war kein riesiges Programm, aber etwas Schönes.“

Auch mit Pflanzaktionen und weiterem Engagement hat sich der Verein für den Stadtpark Neue Welt eingesetzt. Dass all das ein Ende hat, erfüllt Schales mit Wehmut. „Nachdem sie von der Auflösung erfahren haben, sagen uns viele Leute, dass das schade ist“, schildert er erste Reaktionen: „Aber eben auch nicht so schade, dass sie selbst aktiv werden.“

Auflösung der LGS-Freunde: So reagiert die Stadt

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“: Nach diesem Motto steht die Tür beim Verein „Freunde der Landesgartenschau“ weiter für Interessierte offen, die mitarbeiten wollen. Gleichzeitig sieht Vorsitzender Andreas Schales kaum eine realistische Chance, das Ruder noch herumzureißen. So soll es ein letztes großes Fest geben, ehe sich der Verein zum Jahresende auflöst. Aktuell läuft laut dem Vorsitzenden die Terminfindung, im Auge hat der Verein den September. Wichtig ist es Schales, die Veranstaltung so zu gestalten, dass „diejenigen, die 20 Jahre lang die Knochen hingehalten haben, einfach nur zuschauen können und nicht arbeiten müssen“. Was an Geld übrig ist, wenn das Ende des Vereins kommt, soll für das Gelände verwendet werden – etwa für den Kauf eines Spielgeräts für Kinder.

Stadt Memmingen: "Würden uns über Veranstaltungen freuen, die allen kostenlos offenstehen"

Mit vielen Veranstaltungen hatte der Verein den Stadtpark belebt. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, ob die Auflösung der LGS-Freunde und die damit ausbleibenden Impulse für die Nutzung des beliebten Areals dort ein Thema sind. Zu den Nachfragen, ob und wie die Stadt hier aktiv wird beziehungsweise für welche Ideen und Veranstaltungen von Vereinen und anderen Akteuren der Stadtpark grundsätzlich offensteht, teilt die städtische Pressestelle mit: „Aktuell gibt es aufgrund der laufenden Bauarbeiten an der Autobahnbrücke noch Einschränkungen für Veranstaltungen auf dem Festplatz oder auf der Seebühne.“ Generell sei die Stadt aber offen für Veranstaltungen auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau. Für den Festplatz und die Seebühne gebe es – außerhalb der Baustellenzeit – zahlreiche Anfragen kommerzieller Veranstalter und das Gelände werde gerne genutzt. Die Stadt verweist etwa auf Flohmärkte, Zirkusse, Konzerte und Street-Food-Festivals. Weiter heißt es: „Nicht-kommerzielle Anfragen gab es in der Vergangenheit nicht viele. Wir würden uns freuen, wenn das Gelände auch zukünftig von Vereinen und Privatpersonen für Veranstaltungen genutzt wird, die allen kostenlos offenstehen.“