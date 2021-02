Memminger Vesperkirche trotzt Corona zumindest ein bisschen

Nach der Komplett-Absage gibt es nun zumindest ein kleines Rahmenprogramm - online, ab Sonntag direkt in den Memminger Kirchen und auf Rundwegen in Ottobeuren.

27.02.2021 | Stand: 14:28 Uhr

Die Corona-Pandemie zwang die Veranstalter der „Vesperkirche unterwegs“ im Februar die Reißleine zu ziehen und zumindest das Essen To Go abzusagen. „Angesichts der aktuellen Lage und der geltenden Beschränkungen haben wir leider alles richtig gemacht“, sind sich die Memminger Dekane Claudia und Christoph Schieder sowie Diakonie-Vorstand Stefan Gutermann einig. Aber das Projektteam, das 2020 in Memmingen die erste Vesperkirche im südbayrischen Raum zu einem großen Erfolg mit 7000 ausgegebenen Essen gemacht hat, hat kleine, aber feine Alternativen aufgetan.

„Das Gefühl des Miteinanders hat die Vesperkirche im Vorjahr zu diesem wertvollen Erlebnis gemacht. Das wäre heuer undenkbar gewesen. Aber unsere Gedanken sind bei den Menschen in Memmingen: ihrem Schicksal, dem von Corona geprägten Alltag, den großen Hürden, denen wir gerade jetzt begegnen“, sagt Katharina von Kietzell, evangelische Pfarrerin der Diakonie Memmingen. Sie hat daher zwei geführte Stadtspaziergänge ins Leben gerufen mit dem Titel „Miteinander unterwegs sein in Corona-Zeiten“. Quer durch Memmingen, begleitet von spirituellen und sozialpolitischen Gedanken, führt eine kleine Broschüre die am Martin-Luther-Platz, vor dem Caroline-Rheineck-Haus und in den evangelischen Kirchen ausliegen.

Angebote für Jugendliche und Gottesdienste

Für die Jugendlichen hat sich die Evangelische Jugend im Dekanat Memmingen etwas einfallen lassen. Es wird hier in und um Ottobeuren einen Impulsrundweg geben mit dem Titel „Unterwegs im Leben“. Der Flyer dazu ist über die Vesperkirchen-Homepage www.vesperkirche-memmingen.de abrufbar.

„Was wir zudem möglich machen, ist ein Blick auf Gott, der uns weit und barmherzig führt“, sagt Manuela Walcher, organisatorischer Kopf des Projektteams. So sind Besucher eingeladen zu diesen Gottesdiensten: Sonntag, 28. Februar, um 9.30 Uhr in der Christuskirche zum Thema „Orientierung auf dem Weg“, Sonntag, 7. März, um 9.30 Uhr und 11 Uhr in St. Martin zum Thema „Alte Wege verlassen/Neue Wege beginnen“, Sonntag, 14. März um 10 Uhr in Unser Frauen zum Thema „Kraft schöpfen für den Weg“, Sonntag, 21. März, um 10 Uhr in der Versöhnungskirche zum Thema „Behütet und gesegnet auf dem Weg“. Für die Gottesdienste in der Christuskirche und in der Versöhnungskirche wird um eine Anmeldung über das jeweilige Pfarramt gebeten.

„Auch Online spielen wir täglich außer Sonntag Impulse ein“, erklärt Margit Pschorn, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. „Über einen eingerichtete YouTube Kanal mit dem Namen Vesperkirche unterwegs setzen wir uns mit den Anforderungen die uns in diesen Tagen begegnen auseinander.“ Was bleibt, ist der Blick auf 2022 – denn so es die Pandemie zulässt, soll da wieder eine Vesperkirche im gewohnten Rahmen stattfinden, sind sich alle Verantwortlichen einig.