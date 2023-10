Memminger Weinmarkt: Die Autos müssen raus

Die Sperrung war beschlossene Sache - bis sich eine Stadtratsfraktion dagegen wandte. Doch nun ist klar: Bis 2025 wird der Platz in der Innenstadt autofrei.

Der Weinmarkt wird bis 2025 autofrei: Dies ist das Ergebnis einer Diskussion des Gesamtstadtrats, die von Plädoyers über Polemik bis hin zu Lachern alles zu bieten hatte und in der Oberbürgermeister Jan Rothenbacher Qualitäten als Moderator beweisen musste. Ins Rollen brachte all das der Antrag der CSU/FDP-Fraktion. Sie spricht sich gegen die 2020 beschlossene Sperrung aus – und dafür, dass die Durchfahrt für den allgemeinen Verkehr doch möglich bleibt.

Memminger Weinmarkt: CSU und FDP sind für temporäre Sperrung

CSU und FDP schlagen stattdessen nur temporäre Sperrungen vor. Zudem wendet sich ihr Antrag gegen eine veränderte Verkehrsführung in der Altstadt, weil es für eine gelingende Umsetzung an Voraussetzungen und Infrastruktur fehle. In der Sitzung zeichneten Uwe Weißfloch und Urs Keil, Leiter von Stadtplanungs- beziehungsweise Tiefbauamt, detailliert den bisher zurückgelegten Weg nach: vom Integrierten Stadtentwicklungskonzept samt Bürgerbeteiligung über Stadtratsbeschlüsse bis hin zu Umsetzungsschritten, die derzeit laufen oder bereits gemacht wurden – etwa mit Blick auf die Umgestaltung des Weinmarkts.

Aufenthaltsqualität in der Innenstadt soll steigen

Nach Überzeugung von CSU und FDP lässt sich dort die Aufenthaltsqualität auch ohne Sperrung für den motorisierten Individualverkehr steigern. Dies unterstrich Horst Holas (CSU) und schilderte, dass an seine Fraktion viel Kritik an den Plänen für den Weinmarkt herangetragen worden sei: „Wir halten es für zutiefst demokratisch, dass wir das nochmals kundtun und der Stadtrat ist das richtige Gremium dafür.“ Auch seien die Gewerbetreibenden nicht – wie im Beschluss 2020 formuliert – im Prozess beteiligt, sondern nur informiert worden.

Stadtrat äußert sich besorgt um die Attraktivität als Einkaufsstandort

Holas’ Fraktionskollege Michael Ruppert verwies auf eine veränderte Sachlage: So seien Konzepte zur Mobilität nicht so weit vorangekommen wie angenommen. Der Referent für Einzelhandel im Stadtrat äußerte die Sorge, dass die Einkaufsqualität leiden werde. Indes brauche Memmingen einen attraktiven Handel und stehe in Konkurrenz mit Städten wie Ravensburg oder Kempten. „Lasst uns erst die Voraussetzungen schaffen und dann den finalen Schritt machen“, lautete sein Fazit.

OB Rothenbacher: "Konkurrenz sind nicht Ravensburg und Kempten, sondern Amazon und Co."

Dazu ergriff der OB das Wort: „Unsere Konkurrenz sind nicht primär Kempten und Ravensburg, sondern Amazon, Zalando und Co“, sagte Rothenbacher und verdeutlichte, dass sich für ihn die ÖPNV- und Parksituation anders und besser darstellt als in Rupperts Ausführungen. Fortschritte, etwa für Radfahrer und beim Bus-System, stellte ebenfalls Professor Dieter Buchberger (Grüne) heraus – und sparte nicht an Breitseiten gegen die CSU/FDP-Fraktion. Das Ziel, den Individualverkehr zu reduzieren, sei damals gemeinsam beschlossen worden – nun bekämen CSU und FDP „kalte Füße“. Buchberger forderte sie auf, „aus dem Bremserhäuschen“ aus- und in den „E-Motorwagen“ einzusteigen. Überdies kündigte er an, sich bei einer Kehrtwende beim Weinmarkt, die auch Konsequenzen für die 500-Jahr-Feier der Zwölf Artikel im Jahr 2025 bedeute, für ein Ratsbegehren auszusprechen.

Verkehrsberuhigung soll auch Handel und Gastronomie dienen

Diese Option stand auch für Ivo Holzinger ( SPD) im Raum, dem es wie seinem Parteikollegen Matthias Ressler an neuen Erkenntnissen fehlte, die den CSU/FDP-Vorstoß rechtfertigen würden. Den Lacher hatte Holzinger auf seiner Seite, als er sagte, dass er „heiße Diskussionen zum Weinmarkt“ auch aus dem Angehörigenkreis kenne. Der SPD-Stadtrat erinnerte daran, wie viel Geld und Verwaltungsarbeit bereits investiert worden seien, und betonte zudem: „Wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir diesen Beschluss aufheben.“ Erfahrungen und Studien, wonach vor allem Verkehrsberuhigung und höhere Aufenthaltsqualität mehr Leben in Innenstädte bringen, führten Matthias Ressler (SPD) und Nina Keckeis (ÖDP) ins Feld. „Es wäre das Schlimmste für Handel und Gastronomie, wenn wir nichts tun oder den Beschluss rückgängig machen“, so Ressler.

Ins Spiel kam bei der Debatte auch die angespannte Finanzlage der Stadt: Ob angesichts einer noch nicht lange zurückliegenden Umgestaltung des Weinmarkts das Geld nicht beispielsweise bei der Sanierung von Schulen besser verwendet sei, hinterfragte Wolfgang Zettler (CSU). Keine Vorteile für die Aufenthaltsqualität, sondern „Chaos“ durch die neue Verkehrsführung sieht Fritz Tröger (FDP) auf die Innenstadt zukommen. Erstaunt zeigte er sich darüber, dass die Verwaltung bei dem Thema stark eine eigene Meinung vertrete. Der OB entgegnete, dass die Amtsleiter hohe Sachexpertise und Erfahrung einbringen würden: „Eine klare professionelle Einschätzung zu geben, ist ihre Aufgabe.“ Nach einer großen Zahl teils umfassender Redebeiträge schloss Rothenbacher die Diskussion: 17 Anwesende stimmten für den CSU/FDP-Antrag und die Beibehaltung der Durchfahrt. Die knappe Mehrheit von 20 war dagegen.