Memminger Wirt unterliegt vor Gericht

Der Memminger Gastronom Uwe Rohrbeck betreibt das "Rohrbeck's" am Schrannenplatz. Wegen des Lockdowns musste er seinen Betrieb im vergangenen Jahr für zwei Monate schließen. Die von ihm abgeschlossene Betriebsschließungsversicherung greift in diesem Fall aber nicht. So sieht es das Memminger Landgericht.