Memminger Wohnungsbau eG erntet  Kritik für Vorschläge zum Gas-Sparen

Die Memminger Wohnungsbau hatte ihren Mietern in einem Schreiben Vorschläge zur Gas-Einsparung gemacht und war damit auf Kritik gestoßen. Was sagen Betroffene?

25.08.2022 | Stand: 06:57 Uhr

Die Memminger Wohnungsbau eG (Mewo) hatte auf den Appell der Bundesregierung, Gas zu sparen, reagiert – und zwar mit einem Schreiben an die Mieter. In diesem ging es um Tipps und Hilfestellungen. Es wurden aber auch Maßnahmen vorgeschlagen, die die Mewo umsetzen möchte. Darunter befanden sich die Verdreifachung der Heizkostenvorauszahlung, um bereits jetzt ein Guthaben anzusparen, die Nachtabsenkung des Warmwassers von 21 bis 5 Uhr sowie die Nachtabsenkung der Heizung von 22 bis 6 Uhr auf 16 Grad. Diese Vorschläge kamen teils nicht gut an, es hagelte Kritik in den sozialen Netzwerken. Haben die Mieter von ihrem Widerspruchs-Recht Gebrauch gemacht und welche Maßnahmen kommen nun zum Einsatz? Wir haben bei Hans-Peter Fischer, dem Mewo-Vorstandssprecher, nachgefragt.

