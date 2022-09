Cornelia Simon, Martin Townley und Colette Meissner leben in Memmingen und schauen in Trauer auf die Ereignisse in ihrer Heimat: Das sagen sie zum Tod der britischen Königin.

13.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die britische Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Überführung, die offizielle Ernennung von Charles III. sowie die Auftritte der Königsfamilie: Menschen aus vielen Ländern verfolgen die Geschehnisse. Darunter sind auch Menschen aus dem Vereinigten Königreich, die ihre neue Heimat in Memmingen gefunden haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.