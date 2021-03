Seit Anfang Februar sind immer wieder Briefe verschwunden. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Memmingerberg vorläufig festgenommen.

12.03.2021 | Stand: 18:12 Uhr

Die Polizei hat einen 38-jährigen Mann vorläufig festgenommen: Er soll in Memmingerberg seit Anfang Februar immer wieder Briefe und Dokumente aus dem Briefkasten der Gesamtschule gestohlen haben. Zivilbeamte nahmen den Tatverdächtigen in der Nacht zum Samstag fest. Die genauen Hintergründe will die Polizei noch klären.