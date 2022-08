42-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme

Weil sich ein 42-jähriger Mann in Memmingerberg am Montag heftig gegen seine Festnahme wehrt, muss die Polizei Gewalt anwenden.

16.08.2022 | Stand: 15:32 Uhr

Ein 42-jähriger Mann hat sich am Montagmittag in Memmingerberg heftig gegen seine Festnahme gewehrt. Nach Polizeiangaben galt gegen den Mann ein Haftbefehl, weil er in der Vergangenheit ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto in Bayern unterwegs gewesen und dabei von der Polizei ertappt worden war.

42-Jähriger sträubt sich in Memmingerberg gegen Festnahme

Bei der Festnahme mussten ihn die Beamten zu Boden bringen und ihm Hand- und Fußfesseln anlegen. Um den Haftbefehl abzuwenden musste der Mann 700 Euro zahlen, sowie 900 Euro Sicherheitsleistung aufbringen.

