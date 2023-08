Memmingerberg beschäftigt sich mit Aufbau von Wärmenetz

Die Gemeinde Memmingerberg will eine Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz in Auftrag geben. Firma Econ stellt im Gemeinderat die Vorzüge dieser Heizvariante vor.

01.08.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Während das Heizen mit Öl und Erdgas in den zurückliegenden Monaten sehr teurer geworden ist, bahnt sich für Bürger, kommunale Gebäude und Gewerbetreibende in Memmingerberg eine Alternative in Form eines Wärmenetzes an. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie soll diese Möglichkeit nun näher untersucht werden. Der Baubeginn wäre bereits Ende kommenden Jahres möglich.

Firmenchef Andreas Müller stellte dem Memmingerberger Ratsgremium Infos zum Thema Fernwärme und erste konzeptionelle Vorschläge der Econ AG, einem Tochterunternehmen der Alois Müller GmbH, vor. Für Müller liegen die Vorteile eines Wärmenetzes für die Gemeinde Memmingerberg klar auf der Hand. Positiv für Eigentümer und Mieter sei die lange Lebensdauer des Wärmenetzes von über 50 Jahren. Der Platzbedarf sei sehr gering. Letztlich werde nur eine Übergabestation angebracht, die nicht viel Raum benötige. Die Wartungskosten seien ebenfalls eher gering. Letztlich sei auch ein durchgehender Notdienst durch den Wärmelieferanten vorhanden. Und man gehe auch davon aus, dass man einen fairen Wärmepreis bieten könne.

Machbarkeitsstudie in Memmingerberg soll 175.000 Euro kosten

Müller schlug vor, das Förderprogramm „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)“ in die konzeptionellen Überlegungen mit einzubeziehen. Mit Blick auf die Kosten der Machbarkeitsstudie sprach Econ-Mitarbeiter Fabian Hieber von rund 175.000 Euro, die für das erste Planungsmodul notwendig seien. 50 Prozent könnten über das Förderprogramm als Zuschuss hereingeholt werden. 43.750 Euro müsste die Gemeinde Memmingerberg als Eigenleistung beisteuern. 43.500 Euro wäre dann der verbleibende Kostenanteil, den die Firma Econ miteinbringen würde. Damit würde das Unternehmen in Vorleistung gehen. Der Gemeinderat sei zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem frei in der Entscheidung, wer das Wärmenetz letztlich realisieren soll. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden demnach vollumfänglich an die Gemeinde ausgehändigt. Wichtig sei auch ein Energieteam, das die Bürger informieren und bei der Planung der Fernwärme mitgestalten kann. Hierfür wären etwa fünf Personen notwendig. Eine Förderzusage könne man noch in diesem Jahr erhalten. In rund zwölf Monaten soll die Machbarkeitsstudie vorliegen. Der Bau der Energiezentrale und des Wärmenetzes könnte laut Andreas Müller unter Umständen schon ab September 2024 beginnen. (Lesen Sie auch: Wie geht es mit dem maroden Starfighter in Memmingerberg weiter)

Soll Memmingerberg ein zweites Angebot für Wärmenetz einholen?

Ratsmitglied Sascha Mauritz betonte, dass 175.000 Euro für die Machbarkeitsstudie schon ein sehr hoher Betrag sei. Angesichts der Haushaltslage müsse man auch aufs Geld schauen. Gemeinderat Gerhard Hofmann sprach sich dafür aus, zwecks Vergleichbarkeit ein zweites Angebot einzuholen. Rat Kurt Haug war dafür, das Angebot des regionalen Anbieters anzunehmen. Eine Ausschreibung oder ein Angebotsvergleich würden weitere Planungskosten nach sich ziehen. In die Studie soll das gesamte Gemeindegebiet mit einbezogen werden.

Memmingerbergs Bürgermeister: Das Interesse ist groß

Bürgermeister Lichtensteiger fügte an, dass man Wärmebedarf auch bei kommunalen Gebäuden wie der Schule, dem Kindergarten, dem Rathaus oder dem Feuerwehrhaus habe. Rat Joachim Kolb meinte, dass man bei der kommunalen Wärmeplanung vom Gesetzgeber ohnehin gefordert sei und daher den Schritt einer Machbarkeitsstudie gehen sollte. Laut Lichtensteiger ist das Interesse an der Realisierung eines Wärmenetzes groß. Angesichts zahlreicher älterer Gebäude mit noch vergleichsweise hohem Wärmebedarf und Gewerbebetrieben gebe es Potenzial. „Wir sollten diesen Schritt proaktiv gehen, dann haben wir in einem Jahr ein konkretes Umsetzungskonzept auf dem Tisch“, so der Rathauschef.