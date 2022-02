Mit dem Gewehr unterwegs - Polizei findet in einer Wohnung Waffen und Drogen

Nachdem ein Zeuge die Polizei alamiert, findet die Polizei bei zwei Männern Drogen und Waffen in der Wohnung.

14.02.2022 | Stand: 13:23 Uhr

Bei zwei Männern hat die Polizei Memmingen am Sonntagnachmittag Waffen und Drogen gefunden. Ein Zeuge erzählte der Polizei, dass er auf einem Feld in Memmingerberg zwei Personen mit Gewehr gesehen habe. Laut Polizei seien diese anschließend in ein Auto gestiegen und weggefahren. Die Polizei leitete daraufhin die Fahndung ein. Wie die Polizei mitteilte, konnten die beiden Männer bei ihrer Wohnung abgefangen werden. Auf dem Rücksitz des Autos entdeckten die Polizisten das beschriebene Gewehr.

Als die Polizisten im Anschluss die Wohnung durchsuchten, fanden sie dort Drogen und weitere Waffen. Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen noch an. Geprüft wird ein Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

