Memmingerberg: Hier wird eine Tempo-30-Zone gewünscht

Der Memmingerberger Rat spricht über verkehrsberuhigte Bereiche. Eine Verkehrsschau soll Klarheit bringen.

15.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In Memmingerberg steigt der Wunsch aus der Bevölkerung nach verkehrsberuhigten Zonen immer mehr an. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung stand ein Bürgerantrag für eine Tempo-30-Zone in der Bürgermeister-Rabus-Straße zur Beratung an. Bürgermeister Alwin Lichtensteiger betonte, dass der Bedarf an Verkehrsberuhigung im Ort zunimmt, die gegenseitige Rücksichtnahme hingegen abnimmt.

Die Gesamtsituation im Auge behalten

Einen gleichlautenden Antrag für einen Tempo-30-Bereich für die Rathausstraße habe man vor Kurzem vertagt und an die nächste Verkehrsschau weitergegeben. Der Bürgermeister betonte, dass man auch in diesem Fall so verfahren sollte. Laut Alwin Lichtensteiger sollte man vorsichtig agieren und die Gesamtsituation im Ort im Auge behalten. Ähnliche Situationen habe man im Innerortsbereich auch im Obstgarten, im Sponellenweg oder auch im Wasserwerkweg. Klar sei, dass die Bürgermeister-Rabus-Straße eine Durchfahrtsstraße ist und dass dort auch teilweise zu schnell gefahren wird.

Weiterführende Straßen im Blick

Ratsmitglied Thomas Lämmle meinte, dass man im Hinblick auf die Bürgermeister-Rabus-Straße auch die weiterführende Mühlenstraße hinzunehmen sollte. Ziel müsse es sein, den Verkehr durch verkehrsberuhigte Streckenabschnitte auch ein Stück weit aus dem Dorf hinaus zu verlagern. Rat Michael Gleichauf gab zu bedenken, dass die Überwachung der verkehrsberuhigten Bereiche oftmals schwierig ist. Auch Radarmessungen seien aufgrund der rechtlichen Vorgaben und der geografischen Straßenlage oftmals gar nicht möglich.

"Eine Flickschusterei bei den Tempo-30-Zonen"

„Eine Flickschusterei bei den Tempo-30-Zonen“ lehnte auch der Zweite Bürgermeister Hermann Metzger ab und setzte sich für ein flächendeckendes Ortskonzept aus. Gemeinderätin Cornelia Wirth sprach sich auch für 30er-Zonen aus, gab aber zu bedenken, dass sich der Verkehr dann unter Umständen in andere Ortsstraßen verlagert.

So soll es weitergehen

Bürgermeister Alwin Lichtensteiger bekräftigte in der Gemeinderatssitzung, dass man gemeinsame und sinnvolle Maßnahmen festlegen sollte. Das Ratsgremium hat den Antrag auf eine 30er-Zone in der Bürgermeister-Rabus-Straße einstimmig vertagt und zur weiterführenden Behandlung bei der nächsten Verkehrsschau weitergegeben.

Lesen Sie auch:

Das ist der Sommerflugplan 2023 am Allgäu Airport

ÖPNV: Viel Bewegung im Stadtbus-Verkehr in Memmingen

Landratsamt Unterallgäu verlässt Memmingen