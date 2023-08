Schluss mit lustig: Falschparker in Memmingerberg werden abgeschleppt

In Memmingerberg blockieren Falschparker - auch Flugreisende des Allgäu Airports - ganze Straßenbereiche. Jetzt geht die Polizei massiv dagegen vor.

10.08.2023 | Stand: 16:54 Uhr

Für Falschparker in Memmingerberg, Standort des Allgäu Airports, wird es jetzt ernst. Die Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg sowie die Polizeiinspektion Memmingen hatten strengere Kontrollen in Memmingerberg, Trunkelsberg und Ungerhausen angekündigt – inklusive Abschleppen der unrechtmäßig abgestellten Fahrzeuge im Gemeindegebiet. Der Hintergrund: Falsch parkende Fluggäste im Ortsbereich sind für die Bürgerinnen und Bürger in Memmingerberg schon seit längerem ein Ärgernis. Teilweise werden Kreuzungsbereiche, Hauseinfahrten und ganze Straßenbereiche zugeparkt.

Es geht nicht nur um Gäste des Allgäu Airports in Memmingerberg

Doch es geht nicht mehr nur um die Gäste, die zum Allgäu Airport wollen. Die neue Vorgehensweise wird nicht nur bei Fahrzeugen mit „auswärtigen“ Kennzeichen angewandt, sondern gilt, so Kommune und Polizei, selbstverständlich auch für Anwohner und Besucher. Wie sieht die Vorgehensweise aus? Wir haben die Polizei beim ersten Einsatz dieser Art begleitet.

Wie ist die Lage in Memmingerberg?

Falschparker, die über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt ihre Fahrzeuge im Gemeindegebiet verbotswidrig abstellen, werden verwarnt beziehungsweise angezeigt und gebührenpflichtig abgeschleppt.

„Die Gemeinde hat die Kommunale Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte beauftragt“, erzählt Manfred Guggenmos. Der Polizeihauptkommissar ist Leiter des Sachbereichs Verkehr der Polizeiinspektion Memmingen und erklärt: „Die Kommunale Verkehrsüberwachung kontrolliert mehrere Male das Gebiet, gibt dann eine Liste mit falsch geparkten Fahrzeugen an die Polizei.“ Derzeit würde im Ortsbereich von Memmingerberg und rund um den Flughafen kontrolliert, hinzu kommen Feuerwehranfahrtszonen, also Rettungswege.

Polizist Mathis Köster kontrolliert vor dem Abschlepp-Vorgang noch einmal die Lage. Bild: Maike Scholz

Beim ersten Abschlepp-Vorgang gibt es gleich 15 Autos, die nicht dort stehen, wo sie eigentlich hingehören. Ein Beispiel: Ein Smart und ein Peugeot sind am 3. August erstmalig aufgefallen. Am 8. August stehen die Fahrzeuge immer noch an Ort und Stelle – und zwar im Halteverbot. „Dort darf man gar nicht stehen oder halten“, so Guggenmos. In einer eingeschränkten Halteverbotszone ist es erlaubt, vier Stunden mit Parkscheibe zu parken. Wessen Fahrzeug auf Rettungswegen steht, wird sofort abgeschleppt.

Fahrzeuge parken über einen Graben, in dem aber auch Infrastruktur der umliegenden Betriebe liegt und beschädigt werden kann. Bild: Maike Scholz

Im Fall des Smarts und Peugeots erfolgt das nun ebenso. Sie stehen zusätzlich noch vor einer Grundstückseinfahrt, blockieren diese. Daneben sind Autos über einem Graben abgestellt. „In diesem liegt auch Infrastruktur der umliegenden Firmen. Diese kann dadurch beschädigt werden“, merkt Guggenmos an und schüttelt verständnislos mit dem Kopf. Im nächsten Moment kommt der Abschleppdienst. Es gibt ein rollierendes System, so dass nicht nur ein Unternehmen von diesen Abschlepp-Vorgängen profitiert.

Die Kommunale Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte kontrolliert mehrere Male im Ortsbereich Memmingerberg sowie um den Flughafen und bei Feuerwehranfahrtszonen und stellt eine Verwarnung aus. Bild: Maike Scholz

Für die Fahrzeughalter wird es teuer. Neben der Abschleppgebühr kommen die Verwarnung von 40 Euro, die bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung verbleibt, sowie die Gebühr (59 Euro) vom Polizeipräsidium hinzu. „Uns ist wichtig, präventiv zu arbeiten“, zeigt Guggenmos auf.

Konsequenzen sollen sich herumsprechen

Letztlich gehe es um eine Kosten-Nutzen-Analyse, die die Fahrerinnen und Fahrer anstellen. „Wildparken“ wird nun teuer geahndet. Das solle sich rumsprechen. Gemeinsam wolle man so der Missachtung von Verkehrsvorschriften entgegensteuern. „Sonst können wir nur noch zusehen, wie es schlimmer wird“, stellt Manfred Guggenmos klar.