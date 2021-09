Memmingerin eröffnet in der Altstadt ein Kreativ-Atelier mit Laden

Am Einlass gibt’s nun eine Adresse für Kreatives: das Atelier „Anne Wundervoll“. Wieso Anne Schubert trotz Corona den Sprung in die Selbstständigkeit wagte.

08.09.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Als sie bei ebay-Kleinanzeigen das Foto von der Fassade des Hauses am Einlass und das Mietangebot entdeckt, ist es um Anne Schubert geschehen. Seit einiger Zeit will sie Kreativität zu ihrem Beruf machen, hat sich mehrfach Räume angeschaut: „Jedes Mal dachte ich: Das geht schon. Aber mein Herz hat nicht gehüpft.“ Diesmal ist es anders: Schnell zeichnet sich ab, dass sie an genau diesem Ort – zwischen Stadtmauer, Stadtbach und dem malerischen Tor – den Schritt in die Selbstständigkeit wagen will. Neben Freude weckt das auch Bedenken: „Wenn du das machst, gibt’s keinen Weg zurück, dann muss es laufen.“ Trotz Corona und finanzieller Risiken entscheidet sich Schubert dafür. Aus einem simplen Grund: „Wenn du es nicht machst, ist da auch kein Weg nach vorn.“