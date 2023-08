Menschenmengen in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen

Véronique Verdet präsentiert ihre Ausstellung „Mitgerissen“ mit verschiedenen Werkgruppen. Eine zentrale Rolle spielt eine Installation mit 2600 Figuren.

19.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das zentrale Thema von Véronique Verdet ist die Menschenmenge. Dafür bietet die französische Künstlerin in der von Ute Hübner kuratierten Ausstellung „Mitgerissen“ in der Memminger Mewo-Kunsthalle richtig Masse auf. Um Menge entsprechend zu präsentieren, haben sich die Handwerker der Kunsthalle mächtig ins Zeug gelegt.

2600 kleine Figuren auf einem zwölf Meter langen Sockel in Memmingen

Für das Skulpturenensemble „Emportée par la foule“ bauten sie laut dem Memminger Kunsthallenleiter Axel Lapp den „weltgrößten Sockel“. Auch wenn mit einem Augenzwinkern gesagt, misst die Stellfläche für das Kunstwerk beeindruckende zwölf Meter in der Länge und eineinhalb Meter in der Breite. Für diese lang gezogene, etwas erhöhte Ebene hat die Künstlerin 2600 winzige, auf eine Silhouette reduzierte Figuren hergestellt und sie zu einer dichten Menschenmenge en miniature angeordnet. Jede dieser handgemachten, schachfigurgroßen Figurinen unterscheidet sich trotz scheinbarer Uniformität in Größe und Haltung. Große und kleine Grüppchen bilden sich, Ballungen entstehen oder Kreise, die leer bleiben.

Die Künstlerin Véronique Verdet (links) mit Kuratorin Ute Hübner. Bild: Harald Holstein

Die 56-jährige Künstlerin lebt in Saarbrücken

Die 56-jährige Künstlerin, die in Saarbrücken lebt und arbeitet, setzt ihre Menschenmenge in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen nicht nach einem vorgegebenen Muster oder imitierten Strukturen in Szene, sondern ganz aus dem Gefühl für Raum und Dynamik. Der Einzelne steht im Spannungsfeld mit den Vielen. Das Individuum bewegt sich zwischen Vereinzelung und Vereinnahmung durch die Masse. Das klingt auch im Titel „Emportée par la foule“ an, was übersetzt etwa heißt: von der Menschenmenge mitgerissen.

Mitgerissen sind auf jedem Fall die Betrachtenden allein schon von der schieren Größe der Installation. In der gut besuchten Vernissage wird sie sogleich von vielen Seiten fotografisch festgehalten. Über diese Inszenierung von Masse legt die Künstlerin einen Sound mit sich überlappenden Tonspuren. Sie geben der Menge ein Geräusch. Mit ihrer eigene Stimme interpretiert sie dabei das Lied „La Foule“ – die Menschenmenge“ von Edith Piaf auf ganz eigene Art.

Tuschezeichnungen zeigen imaginäre Landkarten

Nicht nur akustisch und skulptural setzt Véronique Verdet ihr Hauptthema um. Auch in den Medien Zeichnung und Video schlägt es sich nieder. In akribisch ausgeführten Tuschezeichnungen erzeugt sie durch winzige, nebeneinandergesetzte Punkte die fiktive Kartographie einer Menge von oben betrachtet. Es bilden sich Verdichtungen und geheimnisvolle Netzwerke, in denen Kreise leer bleiben, andere schwarz gefüllt sind. Kleine Fähnchen auf Nadeln setzen ironisch scheinbare Orientierungspunkte in diese imaginären Landkarten.

Ein Ausschnitt aus der Videoarbeit "Le Noir et la Blanc". Bild: Harald Holstein

Die in Cannes geborene Künstlerin übernimmt für diese Werkreihe das Wort „Fouloscopien“ von dem französischen Wissenschaftler Mehdi Moussaïd, der unter diesem Begriff erforscht, was das Verhalten einer Menschenmenge über uns sagt.

In ihrer wandfüllenden Videoarbeit „Le Noir et le Blanc“ fängt die Französin ein, wie sich eine Masse von Körpern in Bewegung verhält. Die Kamera beobachtet schwarze und weiße Kügelchen, die unter dem Druck von starkem Wind aufeinanderprallen und sich wild vermischen.

Foto-Serie zeigt Fußballspiele, Krönungen oder Quishows

In ihren fotografischen Arbeiten verlässt Véronique Verdet die radikale Reduktion auf Schwarz und Weiß. In der Foto-Serie „TV People“ zieht sie direkt vom Fernseher abfotografierte Bilder von Fußballspielen, Krönungszeremonien oder Quizshows in eine extreme Unschärfe. Es entstehen identitätslose Chiffren, die die Beliebigkeit und Schablonenhaftigkeit der täglichen Bilderfluten betonen.

In der Fotoserie "TV People" verfremdet Véronique Verdet Fernsehbilder durch extreme Unschärfe. Bild: Harald Holstein

Kunst habe jedoch nicht die Aufgabe, politische Themen plakativ in Szene zu setzen, erklärt Véronique Verdet. „Sie sollte dem Betrachter die Möglichkeit geben, die gesellschaftliche und politische Realität aus einem anderen Blickwinkel zu sehen“, sagt sie. Mit der souveränen Handhabung ganz unterschiedlicher Medien gelingt es ihr, den Blick für das Thema Menschenmenge weit zu öffnen.

Die Ausstellung „Mitgerissen“ ist bis 19. November zu sehen. Parallel dazu zeigen alle vier Wochen wechselnde Bilder folgende Aspekte aus dem Werk von Josef Madlener: „Allgäuer Landschaften“, „Die Rückseiten der Bilder“ und „Der Künstler und seine Familie“. Öffnungszeiten der Mewo-Kunsthalle in Memmingen: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 11 b bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.