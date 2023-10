Messer-Attacke in Markt Wald: Polizei nimmt Angreifer in U-Haft

In einer Asylunterkunft in Markt Wald soll ein 27-Jähriger auf einen 35-Jährigen eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchter Tötung aus.

11.10.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist es in einer Asylunterkunft in Anhofen bereits am Montag zu einem Messerangriff gekommen. Einem 27-Jährigen, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Im Vorfeld des Angriffs kam es zwischen dem 27-jährigen Tatverdächtigen und einem 35-Jährigen zu einem Streit, so die Polizei . In dessen Verlauf wartete der 27-Jährige darauf, bis der Ältere ein Zimmer betrat. In diesem Moment stach er unvermittelt mit einem Küchenmesser auf den 35-Jährigen ein und verletzte ihn am Arm und an der Schulter.

Opfer Gelang es, den Angreifer abzuwehren - und kommt mit Schnittwunden davon

Dem 35-Jährigen gelang es jedoch, weitere Attacken abzuwehren und den Raum zu verlassen. Laut Polizei zog sich der Mann leichtere Schnittverletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Ein Krankenhausaufenthalt war nicht nötig.

Den 27-Jährigen nahmen Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen noch in der Unterkunft vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen der Memminger Kripo ergaben bislang noch kein konkretes Motiv für die Tat. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Staatsanwaltschaft Memmingen von versuchter Tötung aus. Das Memminger Amtsgericht ordnete deshalb Untersuchungshaft an.

Die neuesten Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie immer hier.