Mewo baut 24 neue Wohnungen in Dickenreishausen bei Memmingen

15.09.2023 | Stand: 09:06 Uhr

Günstiger Wohnraum ist knapp. Das zeigt sich bei einem neuen Wohnungsbauprojekt in Dickenreishausen. Die Memminger Wohnungsbau-Genossenschaft (Mewo) hatte mit dem Bau noch nicht mal begonnen, da bekam sie schon erste Anfragen von Interessenten.

Das Grundstück, auf dem die neuen Wohnungen entstehen, befindet sich am Ortsanfang von Dickenreishausen in der Daniel-Link-Straße. Die Mewo baut dort vier Gebäude mit jeweils sechs Wohnungen. Architekt Harald Schädler bezeichnet sie als „Häuser mit dörflichem Charakter“. Sie werden ein Satteldach haben und viel Holzanteil.

Die neuen Wohnungen sind vor allem für Familien gedacht

Die Wohnungen sind unterschiedlich groß. Es gibt zwölf Drei-Zimmer-Wohnungen, acht Vier-Zimmer-Wohnungen und vier Zwei-Zimmer-Wohnungen. Durchschnittlich hat jede der Wohnungen 72 Quadratmeter.

Gedacht sind sie vor allem für Familien. „Hier gibt es eine Schule, einen Kindergarten, alles was eine Familie braucht“, sagt Harald Schädler. Der Architekt findet auch: „Die Lage ist ohnehin schön, weil viel Sonne da ist und man nah an der Stadt ist.“ Gerade mal 15 Minuten dauert es mit dem Rad in die Innenstadt.

Die Wohnungen haben eine Tiefgarage, Balkons und einige sind barrierefrei

Damit die Bewohner von der Sonne auch etwas haben, hat jede Wohnung einen Balkon beziehungsweise eine Terrasse. Zusätzlich gibt es bodentiefe Fenster. Zur Anlage gehört eine Tiefgarage mit 24 Stellplätzen. Alle Erdgeschosswohnungen sind komplett barrierefrei.

Die Regierung von Schwaben bezuschusst die Wohnungen mit einer einkommensorientierten Förderung (EOF). Das bedeutet, dass die Mietpreise sich nach dem Einkommen der Bewohner richten. Wer mehr verdient, zahlt mehr, wer weniger verdient, weniger.

„Wir wollen günstigen und hochwertigen Wohnraum“, sagt Oberbürgermeister Jan Rothenbacher beim Spatenstich. Grundsätzlich werden die Mietpreise bei fünf bis sechs Euro pro Quadratmeter liegen, kündigt die Mewo an. Das wären bei 72 Quadratmetern ungefähr 400 Euro pro Wohnung.

Moderne Energietechnik mit Wärmepumpen und Blockheizkraftwerk

Energietechnisch sind die Gebäude modern ausgestattet. Sie werden eine Fußbodenheizung haben, die über Wärmepumpen betrieben wird. Die Wärmepumpen wiederum laufen mit Solarstrom von der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ein großer Pufferspeicher hält die Wärme für Heizung und Warmwasser vorrätig.

Damit sind die Wohnungen laut Mewo bis zu 70 Prozent energieautark. Ein Blockheizkraftwerk, das mit Flüssiggas betrieben wird, liefert die übrige Energie an besonders kalten Tagen im Winter.

Das gesamte Projekt kostet 6,1 Millionen Euro. Bis Anfang 2025 sollen die vier neuen Gebäude stehen, dann können die ersten Bewohner einziehen.