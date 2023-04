Meister der Andeutung und des Understatement, ein Minimalist

Künstler Bertram Hasenauer zeigt seine Werke in der Mewo-Kunsthalle. Wie er mit Untertreibung arbeitet und wie eine Kraft des Protestes entsteht.

04.04.2023 | Stand: 17:36 Uhr

Der österreichische Künstler Bertram Hasenauer ist ein Meister der Andeutung und des Understatement. Sowohl in der Wahl der Mittel als auch im Ausdruck ist er Minimalist, egal ob er sich mit Landschaft, Tieren oder Menschen befasst. In seinen Porträts, die die Ausstellung in der Mewo-Kunsthalle dominieren, begnügt sich Hasenauer asketisch mit nur einer Farbe für die Gestaltung des Gesichts. Hauchzart arbeitet er auf weißen oder schwarzen Untergründen Augen, Nase und Mund heraus. Lediglich durch leicht verdichtete Lasuren eines Farbtons – meistens Umbra – erscheint ein Mensch auf der Leinwand. Der Maler verzichtet darauf, mit Weiß die lichten Stellen zu erhöhen oder mit gemischten, dunklen Farben zusätzlich Plastizität herauszuarbeiten. Die Übergänge von Hell und Dunkel sind fließend und kaum wahrnehmbar.

Auch in seinen silbergrauen und schwarzen Bildern spielt der 52-Jährige mit dem kaum sichtbaren Heraustreten eines Abbildes aus dem Malgrund und kostet die Grenzen der Darstellbarkeit aus. Mit Silberstift deutet er ein Profil am Rand einer sonst einheitlich schwarzen Fläche an. In einem anderen Bild kratzt er mit einem Glasradierer Flächen aus einer Lackoberfläche frei, die erst im Kopf des Betrachters zu einem Porträt werden.

Der Künstler verzichtet in seiner Malerei mit Acryl oder Öl auf malerische Effekte und große Gesten. Keine Pinselspuren lenken von dem konzentrierten Ausdruck der Gesichter ab. Seine abgebildeten Menschen zeigen kaum individuelle Eigenheiten. Er sucht sich zwar Vorlagen aus dem Internet, doch sind die Porträts keine genauen Abbilder, betont der Künstler. Er orientiere sich nur am vorinszenierten Vorlagen. Es gehe um die Idee eines Porträts. Manchmal eliminiert er das Individuelle noch radikaler, indem er nur den Körperrumpf abbildet und Kopf und Hände durch den Bildrand abschneidet. So entstehen einfarbig gekleidete Körper, die durch ein farbkräftiges Umfeld mitbestimmt werden.

Bertram Hasenauer lebt in Berlin. Der Österreicher aus Saalfelden hat in Wien ursprünglich Bildhauerei studiert. Doch dann entschied er sich, bei der weniger aufwendigen Malerei zu bleiben. „Ich brauche gar nicht mehr als einen Malgrund mit einem Porträt darauf. Der Gedanke war sehr befreiend für mich. Da ist so viel weggefallen“, sagt der Künstler. Auch seine Landschaften und Pflanzendetails sind einfarbig oder lassen sich aus einer schwarzen Fläche erahnen. Seine Untertreibung hat die Kraft eines Protestes. Man kann sie als Gegenkonzept zur aufdringlichen, bunten Bilderwelt im urbanen Raum sehen. In seinen konsequentesten Bildern hält der Maler die wenig akzentuierte, kontrastreduzierten Darstellung radikal durch, ohne einen Blickfang ins Bild zu setzen. Er wolle das Klischee, Kunstwerke müssten immer einen Bruch haben, nicht bedienen. „Da bin ich Anti-Anti!“, sagt Hasenauer schmunzelnd.

Dagegen wirken die Bilder von seinem Dackel Fine geradezu überbordend. Auch wenn die Silhouette des Tieres nur schwarz nuanciert ist, wird sie zu einer Ikone von quirliger Lebendigkeit. Mit Raumlinien und Schattenwurf ist diese Serie noch am stärksten in einer konkreten Wirklichkeit verortet. Wer mehr über den Maler und seine auf das Wesentliche beschränkten, wenig erzählerischen Methoden erfahren möchte, kann das Künstlergespräch mit Katalogvorstellung am 21. Juni nutzen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 11 bis 17 Uhr. Montag (außer an Feiertagen), Heiligabend und Silvester geschlossen, Eintritt frei. Künstlergespräch mit Katalogvorstellung am Mittwoch, 21. Juni nutzen, 19 Uhr, Eintritt frei.