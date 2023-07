Besucheransturm in der MEWO Kunsthalle Memmingen

Die Besucherzahlen in der Mewo-Kunsthalle Memmingen gehen steil nach oben. Wie Kunsthallenleiter Axel Lapp den Erfolg erklärt und wo er noch hin will.

02.07.2023 | Stand: 06:26 Uhr

Die Menschen strömen wieder in die Museen – und besonders in der Memminger Mewo-Kunsthalle entwickeln sich die Besucherzahlen prächtig: „Wir freuen uns über das beste erste Halbjahr aller Zeiten“, vermeldet deren Leiter Axel Lapp. Er zählt bereits jetzt mehr Besucher und Besucherinnen als in den beiden Pandemie-Jahren zusammen. Von Januar bis Mai waren es 5300 Personen, Ende Juni war dann schon die 6000er-Marke geknackt. „Am Ende des Jahres werden die 10.000 voll sein“, prognostiziert Lapp. Und dafür nennt er gleich mehrere Gründe.

In der Mewo-Kunsthalle laufen mehrere Ausstellungen parallel

Vor allem zieht das attraktive, vielfältige Programm mit zeitgenössischer Kunst, das sich inzwischen weit über Memmingen hinaus herumgesprochen habe, Publikum an. Deshalb kämen kontinuierlich mehr Besucher und Besucherinnen in die Kunsthalle und es gebe keine ganz ruhigen Phasen mehr wie in früheren Jahren. Dabei bietet Kurator Lapp mit bis zu vier parallel laufenden Ausstellungen im Haus, die zu unterschiedlichen Terminen starten und enden, ein facettenreiches Kunsterlebnis. Wie zum Beispiel aktuell: Im Erdgeschoß dreht es sich, pfeift und rattert in der Ausstellung „Guido Weggenmann: Nichts geht mehr!“ Im Kontrast dazu zeigt Lapp in der ersten Etage ganz leise Malerei von Bertram Hasenauer – Bilder in die man sich lange versenken kann. In der Medieninstallation „RATIO / Fata Morgana“ schaut Thomas Lüer auf das Verhältnis zwischen Realität und digitaler Darstellung. Im Zweiten Stock lädt schließlich das neue Kinderkunstlabor „Geheimnisvolle Schatten“ Klein und groß zum Mitmachen ein. „Dieser Ausstellungsmix funktioniert“, freut sich Lapp.

Köpfe und Körper sind die Hauptmotive im malerischen Werk von Bertram Hasenauer. Bild: Harald Holstein

Mewo-Kunsthalle bietet "Kultur für alle"

Überhaupt trägt Lapps Anspruch, sein Haus mit „Kultur für alle“ zu bespielen, jetzt Früchte. Gerade Räume wie das „Atelier“ mit Workshops für jede Altersgruppe oder das Kinder-Kunst-Labor haben jetzt ihr Publikum gefunden. Geholfen hätten da auch das Netzwerk „Familien-Museen Allgäu“ und vor allem die sozialen Medien: „Über Familien-Influencer, die auf uns aufmerksam geworden sind, haben wir letztes Jahr auf einmal junge Eltern erreicht, an die wir bisher kaum herangekommen sind“, sagt Lapp. Deshalb habe das vorherige Kinder-Kunst-Labor „Blau“ sehr gut funktioniert.

Zudem nähmen immer mehr Kindergärten und Schulen die museumspädagogischen Angebote wahr, was natürlich in die Zahlen einfließe. „Fast täglich kommt eine Schulklasse in die Kunsthalle, wenn nicht gerade Ferien sind“, berichtet Lapp. „Das Haus wird immer mehr wahrgenommen als Ort für alle“, freut er sich.

49-Euro-Ticket bringt Tagestouristen in die Mewo-Kunsthalle

In die Karten gespielt hat Lapp im vergangenen Jahr auch das 9-Euro-Ticket. „Wir konnten uns den ganzen Sommer über kaum retten vor Besuchern“, blickt er zurück. Selbst im August, sonst der schlechteste Monat des Jahres, hätte mit den Bahntouristen reger Betrieb in der Kunsthalle geherrscht. „Wir haben sonst vor allem für das Memminger Publikum gearbeitet, weil wir uns überregionale Werbung wie etwa Plakate in München oder Anzeigen in Kunstzeitschriften nicht leisten können“, sagt Lapp. Durch das 9-Euro-Ticket seien viele Tagestouristen direkt vom Bahnhof einfach mal so reingekommen. Im August und September habe man mit richtig guten Zahlen deutlich aufgeschlossen zum Vor-Corona-Jahr 2019. Ob das 49-Euro-Ticket heuer den gleichen Schub bringt? „Das wird sicherlich nicht so erfolgreich, aber auch damit werden viele Menschen die Gelegenheit zu Städte-Trips ergreifen und ich hoffe da wieder auf sehr gute Zahlen“, so Lapp. Er ist ziemlich sicher, dass auch diesen Sommer wieder viele mit der Bahn unterwegs sein werden, die Züge seien jetzt schon sehr voll.

Der Eintritt in die Mewo-Kunsthalle ist frei

Geholfen hat der Mewo-Kunsthalle auch, dass der Eintritt zu den Ausstellungen seit 2019 frei ist – ebenso wie in die Museen im Antonierhaus und ins Stadtmuseum. Abgeschafft wurden die Eintrittskassen neun Monate vor Corona, trotz Pandemie brachte das der Mewo-Kunsthalle laut Lapp rund 30 Prozent mehr Besuchende, im Strigelmuseum sogar 50 Prozent und das Stadtmuseum lag „irgendwo dazwischen“.

Doch auch, wenn sich die Mewo-Kunsthalle im Aufwind befindet, ist Lapp nicht ganz zufrieden. „Wir sind noch längst nicht da, wo ich gerne wäre“, sagt er. Weil er personell immer wieder an Grenzen komme. Zum Beispiel für Jugendliche würde er gern mehr anbieten, dafür brauche er aber mehr Personal, betont der Kunsthallenleiter. Es gibt sogar schon ein Konzept dafür: Er hat vom Staatsministerium für Kultur und Medien die Förderzusage über 120.000 Euro für „Maker’s Place“ bekommen, ein Projekt, bei dem Jugendliche zweimal in der Woche selbst aktiv werden können. Dafür könnte er jemanden befristet einstellen – doch noch ist niemand gefunden. Und das sollte sich bald ändern, denn das Projekt muss 2023 umgesetzt werden, sonst verfällt das Geld.